ARACAJU COMPLETA 13 DIAS SEGUIDOS SEM REGISTRO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS

18/07/19 - 09:13:25

Há oito anos, a capital não registra um período igual de dias ininterruptos sem homicídios

A cidade de Aracaju completou às 20h40 desta quarta-feira (17) exatamente 13 dias sem homicídios dolosos na capital. O registro foi feito pelo Centro de Estatísticas e Análise Criminal da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (Ceacrim/SSP).

A última vez em que a cidade contabilizou vários dias seguidos sem homicídios foi entre 28 de abril e 14 de maio de 2011, um período com 15 dias sem registros desse crime.

O último evento na capital sergipana aconteceu na noite do dia 05 de julho, na rua Edivaldo Luiz, bairro Novo Paraíso, zona oeste de Aracaju.

O primeiro semestre de 2019 registrou uma redução consistente de homicídios dolosos em Aracaju: 47% menos casos no comparativo com os seis primeiros meses de 2018. Sergipe também teve uma redução de 30,1% no período.