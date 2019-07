Aracaju recebe encontro Mentes Líderes no próximo domingo, dia 21 de julho

18/07/19 - 04:39:48

O Instituto Vem Saber vai realizar mais uma edição do encontro ‘Mentes Líderes’ neste domingo, 21 de julho, em Aracaju. A capacitação será realizada no Hotel Confort a partir das 8h. Serão 12 horas de treinamento com 10 palestras com renomados profissionais especialistas em business, marketing, produtividade, alta performance e vendas.

Os palestrantes desta edição são: Joel Moraes, Gilson Pierri, Ricardo Marques, Carol Abelha, José Vinagre, Pablo Paucar, Ben Zruel, Ricardo Silva Voz e participação especial de Jhon Freitas.

O encontro vai proporcionar que o participante conheça e feche parcerias com outros empreendedores que também estão na busca de crescimento. Na categoria ‘Diamond’, é possível ainda tem acesso direto aos próprios mentores. Diferente dos eventos que apenas motivam, no ‘Mentes Líderes’ o participante aprende de verdade as estratégias e técnicas que realmente tem o potencial de levar o seu negócio para o próximo nível. O treinamento capacita com técnicas e estratégias direto do campo de batalha, com Mentes Líderes que já alcançaram o sucesso.

O ‘Mentes Líderes’ é um evento para quem deseja ser empreendedor, quer exercer cargos de liderança e têm sede de novos conhecimentos e técnicas para alavancar a vida profissional e pessoal.

O participante vai aprender com grandes empreendedores que alcançaram o sucesso, tornando-se mentes líderes experts em business, marketing e vendas. Será uma imersão de conteúdos valiosos que vão mudar o rumo da vida de quem participar da imersão e do negócio.

As inscrições do último lote podem ser feitas através do site menteslideres.com.br/ARACAJU. Outras informações através do número (79) 9 9686-6940.

Por Fredson Navarro

Foto assessoria