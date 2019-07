ASSOCIAÇÃO COBRA DA OAB/SE APURAÇÃO DE CONDUTAS DE ADVOGADOS

18/07/19 - 16:12:52

O presidente da Associação dos Militares do Estado de Sergipe oficiou o Presidente da Seccional Sergipe da OAB, Inácio Krauss, solicitando informações quanto à abertura, ou não, de procedimento apuratório para avaliação da conduta de dois advogados que, supostamente, violaram suas condutas profissionais.

O fato gerador da denúncia da AMESE foi a prisão de um advogado no município de Lagarto, no mês de fevereiro deste ano, por intervir, segundo informações, de forma inadequada em uma ocorrência policial. O outro fato, derivado do anterior, foi o de outro advogado que se utilizou das redes sociais para difamar toda a categoria policial militar.

Segundo o presidente da AMESE, o sargento Jorge Vieira “Já oficiamos o Tribunal de Ética da OAB por duas vezes cobrando a referida apuração. Na segunda resposta foi nos dito que a competência para abertura de procedimento apuratório seria do presidente da OAB. Esperamos que o Dr Inácio Krauss, um grande e isento profissional, atenda ao nosso pleito para que a verdade seja estabelecida. A Polícia Militar apurou a conduta dos seus profissionais. Agora, aguardamos que a Ordem faça sua parte”.