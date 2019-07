Bigode parabeniza o trabalho realizado pelos Garis durante as últimas chuvas em Aracaju

18/07/19 - 04:05:58

O vereador Bigode, 1°Secretário da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Aracaju, parabenizou os Garis da capital sergipana, pelos serviços desenvolvidos durante os últimos dias.

Como todos tomaram conhecimento, vários bairros de Aracaju ficaram prejudicados com as fortes chuvas que caíram no nosso Estado, foi preciso formar uma força tarefa com trabalhadores do serviço público municipal, inclusive os Garis, que deram as mãos e fizeram um trabalho excelente em prol dos Aracajuanos. Sendo assim, Bigode, chamou atenção da população para observar com carinho esses trabalhadores que muitas vezes arriscam suas vidas para deixar nossa cidade organizada.

“Tenho um carinho enorme por essa classe trabalhadora que ajuda a construir nossa sociedade, zelando pela higiene e consequentemente ajudando previamente a manter a saúde do nosso povo”, disse Bigode.

ASCOM / vereador Bigode