SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA INSPEÇÃO DE SAÚDE E PRÉ-MATRÍCULA NO CFO E CFSD

18/07/19 - 16:21:37

Na ocasião, os candidatos deverão estar munidos dos documentos e exames necessários para fins de inspeção de saúde e pré-matrícula no Curso de Formação

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, coronel Marcony Cabral, no uso das suas atribuições, observando as disposições que lhe são conferidas na Lei 2066, de 23 de Dezembro de 1976, além das demais leis pertinentes, CONVOCA os candidatos habilitados no Concurso Público nº 05/2018 para provimento de vagas de Oficial PM (Combatente) e Soldado PM – 3ª Classe (Combatente), em substituição aos candidatos considerados inaptos e faltosos na 1º Convocação, a comparecerem a 3ª Seção do EMG/PMSE, situada na Av. Augusto Franco, 3150, Ponto Novo, Aracaju/SE, 49097-670 (Anexo a Secretaria de Estado da Saúde) no dia 23/07 e para inspeção de saúde ao Hospital da Polícia Militar (HPM), localizado na avenida Minas Gerais S/Nº, no bairro 18 do Forte, em Aracaju, conforme cronograma anexo a esta publicação.

Na ocasião, os candidatos deverão estar munidos dos documentos e exames necessários para fins de inspeção de saúde e pré-matrícula no Curso de Formação. Vale ressaltar que a segunda convocação tem início na próxima terça-feira, 23 de julho.

Clique aqui e confira o cronograma completo da 2ª Convocação, com a lista dos documentos e exames solicitados e a relação dos candidatos habilitados ao CFO.

Clique aqui e confira o cronograma completo da 2ª Convocação, com a lista dos documentos e exames solicitados e a relação dos candidatos habilitados ao CFSd.

Fonte: PM