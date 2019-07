Conselhos Regionais de Sergipe e Rio de Janeiro promovem debate sobre Psicologia

Uma parceria entre os Conselhos Regionais de Psicologia de Sergipe (CRP19) e Rio de Janeiro (CRP05), com o apoio do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e Associação Brasileira de Psicologia do Esporte (ABRAPESP), traz para Aracaju um debate pioneiro entre as áreas de Psicologia do Trabalho e do Esporte. O encontro que acontece no dia 02 de agosto de 2019, na Universidade Tiradentes, campus Farolândia, foi viabilizado pelo Grupo de Trabalho de Psicologia Organizacional e do Trabalho (GT-POT), coordenado pela Psicóloga Dra. Lidiane dos Anjos S. Andrade, Conselheira Secretária CRP19.

A mesa de abertura do Seminário “As interfaces de atuação entre Psicologia do Trabalho e do Esporte” está marcada para às 09h30 com a participação de representantes da Universidade Tiradentes, dos Conselhos Federal e Regional de Psicologia.

A primeira mesa trará o tema “Psicologia e esporte: a prática profissional diante das realidades brasileiras”, com Rodrigo Acioli Moura (CRP-RJ) e o professor Wilson Bispo (CRP-SE). O Prof. Ms. Cleberson Franclin Tavares Costa (UNIT) e o Especialista Organizacional, Edson Oliveira trarão o segundo debate do turno de manhã com a temática “Como eu faço”.

A partir das 14h, a Professora Elisabeth Lacerda (CFP) e a Profa. Dra. Lidiane dos Anjos S. Andrade (CRP-SE) apresentam “Psicologia Organizacional e do Trabalho: um olhar para saúde do trabalhador”. “Interseção entre Psicologia do Esporte e Psicologia Organizacional e do Trabalho” será o último tema que terá como palestrantes Rodrigo Acioli Moura (CRP-RJ) e a Profa. Dra. Lidiane dos Anjos S. Andrade (CRP-SE).

“Ampliar a discussão entre as diferentes regiões do país nos possibilita refletir sobre o nosso fazer, como também construir espaços de atuação para os psicólogos diante do conhecimento de práticas já realizadas e respaldadas pelo Sistema Conselho enquanto especialidades. Neste propósito, convidamos os profissionais, os estudantes e a sociedade em geral para participar desse evento e contribuir com este debate”, falou Lidiane dos Anjos.

O evento é gratuito e com certificação de 8h. As inscrições podem ser feitas por meio do email [email protected].

Por Amália Roeder