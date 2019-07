Contadores do município de Tobias Barreto receberão capacitação da Jucese

18/07/19 - 13:59:29

Com o objetivo de apresentar o projeto “Jucese 100% Digital”, ação tem apoio da prefeitura municipal e acontecerá no dia 30 de julho

Após lançar duas turmas em Aracaju, a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) realizará também a capacitação “Registro Empresarial: sistema Agiliza 100% digital” na cidade de Tobias Barreto. A oficina acontecerá no dia 30 de julho, em parceria com a Prefeitura de Tobias Barreto, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Trabalho. Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, no site da Jucese.

Tendo como público-alvo os profissionais da contabilidade de Tobias Barreto e das cidades circunvizinhas, a capacitação – que terá também o apoio do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE) – ocorrerá a partir das 9h, no auditório do Centro Vocacional Tecnológico, dentro do Complexo Empresarial Integrado de Tobias Barreto “Governador Marcelo Déda” – localizado na Avenida Principal, S/N.

Além de esclarecer as principais dúvidas dos profissionais da contabilidade referentes ao registro empresarial e ao uso do Portal de Serviços Agiliza Sergipe, o objetivo principal da oficina é apresentar o cronograma do projeto “Jucese 100% Digital”, que começará a ser implantado na Junta Comercial a partir de 1º de setembro.

“A “Jucese 100% Digital”, ou seja, a prestação dos serviços da Junta Comercial totalmente pela internet, sem a necessidade de se deslocar até a nossa sede ou os nossos Escritórios Regionais, será um grande marco na vida do empresário sergipano e, consequentemente, dos contadores. Por isso, nossa preocupação em realizar as capacitações”, ressalta o presidente da Jucese, Marco Freitas.

Apoio da Prefeitura

Esta é a primeira turma da capacitação fora da Capital e a cidade escolhida foi Tobias Barreto. A ação chegará a cidade graças ao apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Comércio. “Fomos procurados pela gestão municipal, que demonstrou interesse em apresentar o projeto aos profissionais de contabilidade do município e esclarecer possíveis dúvidas”, ressalta Marco Freitas.

Uma das principais cidades de Sergipe, Tobias Barreto possui uma economia ativa que, nos últimos anos, viu o crescimento da abertura de empresas, inclusive vencendo este ano o Prêmio “Prefeito Empreendedor” do Sebrae, na categoria “Desburocratização”. O prêmio foi dado pela gestão municipal facilitar o ambiente de negócios na cidade, através da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) – coordenada no Estado pela Jucese.

“Diante deste ótimo cenário e diante da grande quantidade de contadores no nosso município, inclusive temos um Escritório Regional da Junta Comercial em Tobias Barreto, procuramos a Jucese para trazer a capacitação para cá”, informa o secretário Municipal de Comércio, Luiz Henrique Andrade.

Por Tatianne Melo