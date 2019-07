‘Culturart no Palácio’ está de volta e traz exposição fotográfica ‘Terra do Divino’

Quarta-Feira, 17 de Julho de 2019

Após uma breve pausa por conta do período junino, na próxima sexta-feira, 19, o ‘Culturart no Palácio’ está de volta. Essa semana o projeto em parceria com a Prefeitura de Indiaroba, traz a abertura da Exposição Fotográfica Coletiva “Terra do Divino”, inspirada na festa do Divino do município de Indiaroba, uma das mais importantes festas cristãs do estado, que celebra em seu rito uma herança colonial que faz questão de preservar. O evento que é uma realização do Governo do Estado, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe, acontece a partir das 16h, no Palácio-Museu Olímpio Campos, situado a Praça Fausto Cardoso, Aracaju/SE.

Participam da exposição os artistas: Seiji Hiratsuka, Marx Dantas, Bruno Silva, Gilton Rosas, Esdras Lessa, Kaio Espínola, Pedro Noronha, Amos Araujo e Alex Cordeiro. O evento conta ainda com apresentações da Filarmônica do Divino e Grupo Samba de Coco de Dona Mocinha da Cidade de Indiaroba.

Programação:

16h – Abertura da exposição fotográfica coletiva intitulada: “Terra do Divino”

16h30 – Filarmônica do Divino

17h – Grupo Samba de Coco de Dona Mocinha da Cidade de Indiaroba