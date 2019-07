DEFESA CIVIL ALERTA PARA VENTOS FORTES NAS PRÓXIMAS 48 HORAS NA CAPITAL

18/07/19 - 05:20:07

A Prefeitura de Aracaju, através da Defesa Civil Municipal, alerta para a possibilidade de ventos fortes nas próximas 48h na região litorânea da capital. A previsão meteorológica indica a ocorrência de vendavais, e a Defesa Civil pede que, em casos de emergência, a população entre em contato através do 199. As equipes da Defesa Civil estão realizando o monitoramento e se encontram de prontidão para a tomada de providências, caso seja necessário.

Alerta por SMS

A Defesa Civil municipal acionou o serviço de alerta por SMS para os usuários. O mecanismo é disponibilizado pelo Ministério da Integração Nacional e abrange informações da Defesa Civil Estadual e Municipal. Para ter acesso aos alertas é necessário realizar o cadastro por meio de mensagem de texto enviada para o número 40199. O serviço é inteiramente gratuito.

Para cadastrar

Para fazer o cadastramento e receber os alertas da Defesa Civil, o cidadão deverá acessar o campo de mensagens (SMS) do celular, e no campo de indicação do destinatário incluir o número 40199.

Em seguida, no corpo da mensagem, deverá ser colocado o CEP da região. Após evitar a mensagem, em alguns segundos, o usuário receberá uma mensagem de confirmação. Caso algum dado tenha sido digitado de maneira equivocada o sistema informará o problema e será possível refazer o cadastro. Será possível cadastrar mais de um CEP.

