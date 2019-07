Defesa Civil de Aracaju emite alerta sobre chuvas esperadas para as próximas 72 horas

18/07/19 - 13:21:27

Nesta quinta-feira, 18, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), mantém suas equipes em atenção para a possibilidade de ventos fortes e chuva, na capital. Para informar a população, foi enviada, nesta manhã, uma mensagem através do Serviço de Alerta por SMS 40199, da Defesa Civil.

O primeiro alerta foi emitido na quarta (17), a partir de aviso de ventos fortes, por parte da Marinha do Brasil. As informações indicam que esses ventos podem chegar na região costeira de Aracaju, com a velocidade em torno de 60km por hora. Já o segundo alerta diz respeito às chuvas esperadas para as próximas 72h.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, o major Sílvio Prado, o órgão recebeu, nesta quinta, novas informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e do Centro de Meteorologia de Sergipe. “Essas informações dão conta de que há previsão de chuvas que podem gerar precipitações de 30mm à 45mm por dia, o que pode resultar em um acumulado de 150mm, entre os dias 19 e 22 deste mês”, detalhou.

O coordenador reforça que o alerta foi emitido para que as pessoas, principalmente em áreas de risco, possam redobrar o estado de atenção e observação. “Colocamos todo o Plano de Contingência em funcionamento. O Comitê de Gerenciamento de Crise foi acionado pelo prefeito Edvaldo Nogueira e será utilizado todo o aparato da Prefeitura para minimizar os impactos das chuvas e dos ventos fortes que podem acontecer nos próximos quatro dias”, reforçou Sílvio Prado.

Em Aracaju, o serviço de Alerta por SMS 40199 já alcança 18.420 números telefônicos cadastrados e contribui para que a população possa se precaver. “Orientamos que a população esteja atenta a possíveis alterações nas estruturas, inclinação de árvores e postes, movimentação de terra e outras alterações que possam ser observadas. Diante de anormalidades, é importante acionar a Defesa Civil de Aracaju, através do número emergencial 199”, orientou.

Cadastro

Para fazer o cadastramento e receber os alertas da Defesa Civil, o cidadão deverá acessar o campo de mensagens (SMS) do celular, e inserir no destinatário o número 40199. O serviço é gratuito. Em seguida, no corpo da mensagem, deverá ser colocado o CEP da região. Após enviar a mensagem o usuário receberá uma confirmação do cadastro. É possível cadastrar mais de um CEP.

Caso o cidadão mude de endereço, poderá enviar, também para o número 40199, a mensagem SAIR e, em seguida, poderá cadastrar o novo CEP. (AAN).

Foto redes sociais