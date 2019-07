DIVULGAÇÃO DE RODRIGO VALADARES É FAKE NEWS, DIZ ASCOM DO GOVERNO

18/07/19 - 13:10:49

Um vídeo que está circulando nas redes sociais, onde mostra o governador Belivaldo Chagas informando que irá antecipar 50% do 13º salário a partir do dia 2 de julho, é mais um fake news que estão sendo espalhados para a população, segundo a assessoria do governo do estado e está sendo divulgado pelo deputado Rodrigo Valadares.

O vídeo mostra uma fala do Belivaldo afirmando que “nós vamos antecipar cinqüenta por cento do décimo terceiro salário a partir do dia 2 de julho”. Logo em seguida um segundo vídeo foi divulgado onde aparece novamente o governador, porém desta vez, afirmando que “infelizmente não tenho garantiu nenhuma de antecipação do décimo terceiro. Corro o risco de chegar o mês de dezembro sem ter recurso financeiro de pagar o 13º”, mostra o áudio.

Os dois áudios divulgados são verdadeiros, porém gravados em datas diferentes. O primeiro, onde o governador dia que antecipará o pagamento do 13º, foi gravado no ano passado. Já o segundo, onde Belivaldo informa que ainda não há os recursos, foi feito recentemente.

O deputado Rodrigo divulgou os vídeos nas redes sociais, afirmando que “esse é o jeito de Belivaldo/Edvaldo governar: mentira e fake news”, diz o parlamentar.

Já a assessoria do governo do estado disse lamentar a “forma como esse rapaz vem fazendo política. Essa é mais uma mentira, mais um fake news produzido pelo deputado Rodrigo Valadares. Todos podem ver que é uma montagem grosseira e irresponsável”, lamentou a assessoria.