Edvaldo estabelece medidas preventivas a novas chuvas em Aracaju

18/07/19 - 13:40:12

O prefeito Edvaldo Nogueira iniciou a quinta-feira, 18, em reunião com o Comitê de Gerenciamento de Crise para estabelecer as medidas preventivas à possibilidade de novas chuvas em Aracaju. De acordo com os centros meteorológicos, a capital sergipana terá precipitações pluviométricas de 150 mm nos próximos quatro dias, além de ventos fortes nas próximas 48 horas. Na semana passada, em apenas cinco dias, choveu 340 mm na cidade, o triplo do que estava previsto para o mês de julho.

“Convoquei o Comitê de Crise diante dos informes da previsão do tempo de que poderemos ter precipitações grandes de chuvas superiores a 150 mm a partir desta quinta-feira, com 40 mm já entre hoje e amanhã. Estamos tomando todas as providências para que as equipes possam ficar de prontidão para atuar caso necessário. A cidade ainda está sob impacto dos 340 mm que caíram na semana passada, por isso estamos mais suscetíveis a novas chuvas. Mas temos um Plano de Contingência para ser colocado em prática neste momento e assim diminuir o impacto das consequências sobre a cidade”, afirmou o prefeito.

Neste sentido, trabalhadores das empresas municipais de Obras (Emurb), de Serviços Urbanos (Emsurb), da Superintendência de Transporte e Trânsito (SMTT), da Defesa Civil, da Guarda Municipal e das secretarias da Assistência Social, Educação e Saúde estão em alerta para atuar, caso seja preciso, na evacuação de áreas, na retirada de famílias de locais sob perigo, na desobstrução da rede de drenagem, na prestação de assistência médica, na melhoria do trânsito em áreas atingidas, entre outras medidas.

“Vamos repetir – e aprimorar – as ações que já tomamos na semana passada, quando choveu muito na cidade. Estamos organizados preventivamente e faremos tudo o que for possível. Contamos com o apoio da comunidade para nos ajudar também neste momento”, reiterou Edvaldo. Na semana passada, a Prefeitura atuou, de maneira intensa, em toda a cidade, com foco maior no bairro Jabotiana, o mais atingido pelas chuvas. Mais de 800 pessoas trabalharam prestando toda a assistência às famílias desabrigadas (mais de 200 pessoas), orientando o trânsito, desobstruindo áreas e deslocando pessoas em áreas alagadas.

Participaram da reunião desta quinta-feira os secretários Luís Fernando Almeida (Defesa Social), Luiz Roberto Dantas (Emsurb), Antônio Bittencourt (Assistência), Waneska Barboza (Saúde), Cecília Leite (Educação), Jefferson Passos (Finanças), Renato Telles (SMTT), Carlos Cauê (Comunicação), Nildomar Freire (Chefia do Gabinete), Jorge Araújo Filho (Governo), além do major Silvio Prado (Defesa Civil) e Fernando Mendonça (Guarda Municipal).

Foto Ana Licia Menezes

Por Valter Lima