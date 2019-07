EMBORA INTERNADO, QUADRO DE SAÚDE É BOM ELE JÁ ABRIU OS OLHOS, DIZ FILHA

18/07/19 - 16:05:53

O quadro de saúde do ex-governador João Alves Filho, de 78 anos, continua apresentando melhoras, de acordo com informações passadas pela filha, Ana Alves, nesta quinta-feira (18).

Apesar disso, ele permanece internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Santa Luzia, localizado em Brasília.

Ana Alves conta que o pai abriu os olhos após a sedação ser retirada e está com as funções renais preservadas. Ainda segundo ela, o ex-governador responde a estímulos e está recebendo alimentação via nasal.

Emocionada, Ana Alves diz que “ele está bem melhor hoje graças a Deus e ele abriu os olhinhos. Ele está bem melhor. A pressão estabilizou, a infecção está controlada. Quando eu cheguei que vi sai correndo porque tive um acesso de choro e ele não podia me ver chorando. Graças a Deus está bem”, contou a jornalista Ana Alves.