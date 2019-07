EX-DIRETOR DO HUSE DIZ QUE “HÁ ENFERMEIROS COM SALÁRIO QUE CHEGA A 13 MIL”

18/07/19 - 16:51:14

As redes sociais tem muito usada para se fazer denúncia, algumas vezes verdadeiras, outras falsas, mas o caso é que acaba aparecendo muitas denúncias.

Uma dessas situações, de denúncia, foi registrada na tarde desta quinta-feira (18) no grupo de WhatsApp “Café com Política” onde um ex-diretor do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), Dr. Luiz Eduardo denunciou que há duas salas cirúrgicas paradas. “No HUSE duas salas cirúrgicas paradas porque estão com o piso de paviflex danificado”, disse o médico.

Mas o que chamou atenção em sua postagem foi o que ele informou e que seria enfermeiros daquele hospital com salários que chegam a R$ 13 mil. Segundo ele, para pagar esses valores não falta verba. “Mas enfermeiros com cargos que chegam 13.000 reais!! Não falta dinheiro deputado. Enfermeiro na função de enfermeiro não passa de 3.000”, disse Dr. Luiz, informando o fato a um deputado que participa do grupo.