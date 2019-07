Finais do Arena Gamer acontecem neste sábado e domingo no Shopping Jardins

Partidas decisivas no League of Legends (LoL) e Counter Strike GO (CSGO) serão narradas pela caster Babi Micheletto

As disputas do principal evento de ‘e-Sports’ de Sergipe seguem emocionando jogadores e torcedores e animando o público na Praça de Eventos 2 do Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Até o domingo (21), crianças, jovens e adultos curtem a 2ª edição do Arena Gamer, promovido pela TV Sergipe com organização da Arena HiTech e Federação do Estado de Sergipe de Esporte Eletrônico (FESEEE).

As disputas finais das competições por equipe no League of Legends (LoL) e Counter Strike GO (CSGO) acontecem no próximo sábado (20), a partir das 10 horas, e no domingo (21), às 12 horas, com a narração de Babi Micheletto. Para acolher o grande público, um moderno lounge será instalado na Praça de Eventos 1, onde todos poderão acompanhar as partidas narradas pela gamer e caster paulistana. A participante do ‘Looking for a Caster’, primeiro reality show da e-SporTV, promete envolver o público com suas narrações animadas e emocionantes.

Além de acompanhar as competições por equipe no LoL e CSGO e as individuais no FIFA, PES e Street Fighter, crianças, jovens e adultos têm a oportunidade de locar equipamentos e se divertir com os jogos eletrônicos na Praça de Eventos 2. O valor para curtir os games no console PS4 é de R$ 10 (individual) e R$ 15 (dupla), com direito a 20 minutos de entretenimento. No computador, o valor é de R$ 20 (1 hora) e, no cockpit simulador de corrida, R$ 10 (10 minutos).

A diversão é livre para todas as idades nos consoles e no cockpit, e indicada para crianças a partir de 6 anos e adultos nos computadores. O acesso à arena é gratuito e todo o público está convidado a curtir as competições e torcer pelos seus gamers favoritos. Partiu, Shopping Jardins!

Arena Gamer

O quê? Segunda edição do maior evento de ‘e-sports’ de Sergipe, com disputas individuais (FIFA, PES ou Street Fighter) e em equipe (LoL e LoL ou CSGO). Além de acompanhar as competições, o público diverte-se com os jogos eletrônicos.

Quando? Até 21 de julho. Até sexta-feira a partir das 10h e, no domingo, a partir das 12h.

Onde? Praça de Eventos 2 do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

No sábado (20) e no domingo (22), transmissão das finais com narração de Babi Micheletto na Praça de Eventos 1.

Quanto? Acesso gratuito. Locação de equipamentos para jogar, a partir de R$ 10.

Mais informações? (79) 9.9603-1840 ou 9.9803-0203 (Danilo).

Em anexo, seguem imagens do Arena Gamer e da caster Babi Micheletto.

Fotos Victor Caldas e Divulgação

Fonte Shopping Jardins