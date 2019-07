Força-tarefa: Defesa Civil realiza vistoria em casas do Largo da Aparecida

18/07/19 - 10:00:10

No âmbito do plano de ações de recuperação da cidade apresentado pelo prefeito Edvaldo Nogueira na terça-feira (17), a Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil de Aracaju, iniciou na quarta-feira, 18, o trabalho de vistoria de todas as casas do Largo da Aparecida, no bairro Jabotiana, para analisar os impactos causados pelas chuvas nas residências do local e orientar os moradores a partir de cada situação.

De acordo com o coordenador geral da Defesa Civil Municipal, major Silvio Prado, até o momento, foram efetuadas duas solicitações emergenciais através do 199, porém o trabalho de visita desenvolvido no local será destinado a todas as casas, dando prioridade as que apresentam maiores riscos na sua estrutura.

“Nós recebemos duas solicitações para avaliações de danos estruturais. Por isso, estamos focamos nessas duas primeiras ocorrências, mas todas as casas serão visitadas. A inspenção detalhada é parte fundamental para confirmar ou não se a casa apresenta risco para os moradores, então realizaremos essa tarefas em todas casa do Largo da Aparecida”, explica Silvio Prado.

Com uma equipe formada por seis agentes da Defesa Civil, o plano de ações do órgão objetiva visitar até 15 casas por turno, até alcançar todas as edificações do local. O major Silvio Prado afirma que a vistoria sempre analisa os imóveis de acordo com sua situação e que, apenas em casos extremos e necessários, as pessoas são aconselhadas a deixar a sua casa.

“Durante a visita nós verificamos toda a fundação da estrutura da casa, isso também inclui piso, parede, se há rachadura provocada pela chuva, espaçamento entre rebocos e, a partir dessa análise, adotamos as providências cabíveis de acordo com cada caso. A medida mais energica que a Defesa Civil pode tomar é a interdição do imóvel. Essa atitude é tomada quando não há segurança para o morador ficar na sua residência”, pondera.

Em casos em que o cidadão não possa permanencer no seu imóvel, o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Madre Tereza de Calcutá oferece toda a estrutura necessária para o acolhimento dessas pessoas, com a alimentação diária oferecida pelas equipes da Secretaria da Assistência Social, além do suporte médico, para o morador e a sua família até que a sua residência esteja apta para a moradia novamente.

Sensação de alívio para moradores

Dono de uma casas visitadas que recebaram a vistoria da Defesa Civil, o aposentado José Airton, 61, precisou sair da sua casa na quarta-feira (10), durante as chuvas, e agora destaca o bom atendimento que recebeu tanto no Cras Madre Tereza quanto na visita da Defesa Civil no Largo da Aparecida, o que lhe proporcionou mais conforto diante da situação que passou.

“Semana passada foi um período díficil, teve muita chuva aqui e eu até precisei ir pro Cras aqui do lado. Mas lá fui muito bem tratado e hoje a Defesa Civil veio na minha casa e mais uma vez foi tudo muito bem. Eles me explicaram que a minha casa não corria nenhum risco e isso me aliviou muito”, destacou o morador.

Próximas ações da Defesa Civil

Segundo o major Silvio Prado, após a execuaçaõ das atividades relacionadas à força-tarefa que serão promovidas em diversos bairros de Aracaju, a Defesa Civil Municipal montará um balanço das ações que foram executadas durante o período das fortes chuvas na capital. Os dados, de acordo com o coordenador, servirão para ações cada vez mais precisas e eficazes nas próximas chuvas.

“O nosso próximo passo é montar um relatório completo contendo todos os impactos que as chuvas causaram e quais ações foram tomadas pela Defesa Civil. Da zona norte a sul, todas as solicitações que foram demandadas, a quantidade de interdições, sejam parciais ou totais, a quantidade de pessoas que foram retiradas das suas casas e até mesmo o acumulado de chuva. O relatório completo de tudo que aconteceu é para agregar novas ideias para que quando acontece uma inundação como a que ocorreu aqui, nós tenhamos ações mais rápidas para ajudar a população”, enfatiza.

A força-tarefa ordenada pelo prefeito Edvaldo Nogueira, além da atuação dos agentes da Defesa Civil, está presente no bairro Jabotiana por meio da atuação de diversas equipes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), que realizam serviços de roçagem, pintura de meio fio, varrição, limpeza de canal, limpeza de residências, roçagem mecanizada, recolhimento de entulhos, lavagem de ruas e casas, limpeza de praças, recolhimento de móveis, materiais descartados e lixo, além de plantio e poda e apoio nas ações de drenagem do Largo da Aparecida.

Ao todo, mais de 400 trabalhadores de diversas secretárias e órgãos como a Superintendência de Transporte e Trânsito (SMTT), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria da Defesa Social (Defesa Civil e Guarda Municipal) e Fundação de Formação para o Trabalho (Fundat) atuam no Largo para atender as demandas da população local.

AAN

Foto Silvio Rocha