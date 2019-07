Forró Caju 2019: Prefeitura de Aracaju quita os cachês de todos os artistas locais

18/07/19 - 04:45:35

A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria da Comunicação, concluiu, nesta quarta-feira, 17, o pagamento de todos os artistas locais que se apresentaram no Forró Caju deste ano. Com recursos próprios, no montante aproximado de R$ 245 mil, a gestão municipal honrou o compromisso de quitar os cachês de todas as atrações sergipanas que deram brilho ao evento.

“É motivo de muita alegria poder honrar este pagamento de maneira tão ágil. Passados apenas 18 dias do encerramento do Forró Caju, já pagamos os cachês de todos os artistas locais. Nós já tínhamos anunciado que, neste ano, seria da responsabilidade da Prefeitura pagar as atrações sergipanas, como prova do nosso respeito. E assim foi feito”, afirmou Edvaldo.

A Prefeitura de Aracaju fez o pagamento completo dos cachês aos 19 artistas locais, através das respectivas pessoas jurídicas que os representaram nos contratos. O Forró Caju ocorreu nos dias 23, 24, 28 e 29 de junho, com atrações locais e nacionais, atraindo milhares de pessoas que celebraram os festejos juninos com muita alegria e segurança.

Foto Ana Licia Menezes