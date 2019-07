FUNDAT ESTÁ OFERTANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGO NA CAPITAL

18/07/19 - 05:00:08

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), anuncia a oferta de novas oportunidades de emprego para os cidadãos que desejam ingressar no mercado de trabalho. Desta vez, as vagas disponíveis são para atendente de cafeteria, técnico em farmácia e operador de caixa, estas duas últimas destinadas à pessoa com deficiência (PCD).

Os interessados em participar dos processos seletivos devem comparecer à sede da Fundat, até quinta-feira, dia 18, portando RG e o currículo. A sede da Fundat está localizada no calçadão da Rua João Pessoa, 127, Centro. Para outras informações, entrar em contato através do telefone (79) 3179-1331.

Abaixo, os pré-requisitos necessários para cada vaga:

– Atendente de cafeteria

Pré-requisito: experiência na área

Vagas para pessoa com deficiência

– Operador de caixa (PCD)

Sem pré-requisito

– Técnico em farmácia (PCD)

Pré-requisito: nível técnico na área

Da assessoria