GOVERNO PROMOVE SEMINÁRIO PARA FORTALECER A TRANSPARÊNCIA DOS ÓRGÃOS

18/07/19 - 05:36:27

Com o tema “As expectativas das Unidades Setoriais de Controle Interno, Transparência Pública e a Regularidade Fiscal na Era Digital”, o evento é uma iniciativa do governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Transparência e Controle e tem como público-alvo diretores, coordenadores e servidores das secretarias do Estado

Representando o governador Belivaldo Chagas, o secretário geral de Governo, José Carlos Felizola, participou, nesta quarta-feira (17), da solenidade de abertura do II Seminário de Controle Interno “As expectativas das Unidades Setoriais de Controle Interno, Transparência Pública e a Regularidade Fiscal na Era Digital”, uma iniciativa do governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Transparência e Controle. O evento que acontece no auditório da Biblioteca Pública Epiphanio Doria, tem como público-alvo diretores, coordenadores e servidores das secretarias do Estado.

“Com base no Planejamento Estratégico que o governo do Estado vem desenvolvendo, e seguindo as orientações do governador Belivaldo Chagas, esse evento fortalece a ideia de uma gestão mais eficiente, por meio de uma estrutura que resulte na melhoria do controle interno e das ações de competência não apenas da Secretaria de Transparência e Controle, mas de todos os órgãos que compõem o governo de Sergipe”, declarou o secretário geral de governo, José Carlos Felizola.

O evento tem como objetivo otimizar e fortalecer o Controle Interno e a Transparência dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual, buscando consolidar o Sistema Estadual de Controle Interno, bem como acompanhar a Regularidade Fiscal do Estado na era digital e as respectivas implicações no CAUC/STN e CADIN/PEN.

Entre as autoridades presentes na solenidade de abertura, o secretário da Secretaria de Transparência e Controle, Alexandre Figueiredo, o secretário da Administração, George Trindade, o procurador-geral do Estado, Vinicius Oliveira, Fernando Marcelino, representando o Tribunal de Contas de Sergipe, Angela Dantas, representando o Conselho Federal de Contabilidade, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, Vanderson da Silva Melo.

O secretário Alexandre Figueiredo fez um breve balanço das ações na pasta durante os seis primeiros meses de sua gestão, ações voltadas à prestação de contas, auditorias, Portal da Transparência, Ouvidoria, que segundo o secretário, em breve terá sua sede inaugurada na rua Vila Cristina.

“Analisamos esse ano 81 prestações de contas, as quais todas foram entregues dentro do prazo. Entregamos pessoalmente e antecipadamente a prestação de contas do governo do Estado ao presidente do Tribunal de Contas, então isso mostra a sintonia da SETC com o discurso do governador Belivaldo Chagas, no que tange a transparência e controle social e controle interno. Com relação às auditorias, nós estamos fazendo auditorias, não só as auditorias que são provocadas pelo judiciário, mas também auditorias oriundas de denúncias de qualquer cidadão, de qualquer empresa. Mas também estamos fazendo auditorias em forma de ofícios seguindo o planejamento estratégico do governo do Estado, com intenção de ter o controle social mais ativo, a gente fez a análise das prestações de contas e em função do mapeamento de risco dessas prestações de contas, nós estamos fazendo auditorias de ofícios nos diversos órgãos do Estado de Sergipe”, pontuou o gestor.

Participando da cerimônia e responsável pela palestra de abertura do evento, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo, falou sobre o tema “O Controle Interno como ferramenta de Gestão”. O procurador elogiou a iniciativa do evento e destacou a importância do Controle Interno na gestão estadual.

“Esse evento é importantíssimo! É a continuidade do trabalho quem vem de algum tempo do governo do Estado de Sergipe, de implantação de um sistema de Controle Interno, não só com a Secretaria de Transparência e Controle, mas também com as suas unidades setoriais de controle interno. É o Controle Interno se espalhando por todo o governo estadual e funcionando, como é o tema da minha palestra, como ‘ferramenta de gestão’. Então, com isso, temos a sensação de que, a partir de tudo que vai ser feito, e principalmente por causa desse evento, haverá um salto de qualidade muito efetivo em relação a gestão aqui no estado de Sergipe”, declarou o procurador-geral.

Ainda durante o evento os participantes acompanharam as palestras “Transparência Pública”, proferida pelo coordenador de Auditoria Operacional do TCE/SE, Fernando Marcelino Monteiro; “A importância da utilização do sistema SAGRES”, ministrada pelo diretor de Modernização e Tecnologia do TCE/SE, Edson Brasil Filho; “Contabilidade Pública Atual”, palestra realizada pelo presidente do CRC/SE, Vanderson da Silva Melo. Encerrando a manhã de atividades no primeiro dia de Seminário, a última palestra teve como tema “Controle Interno e as expectativas das Unidades Setoriais de Controle Interno”, proferida pelo diretor de Controladoria da SETC, Eujácio José dos Reis Silva. O evento encerra nesta quinta-feira (18). (ASN)

Foto Marco Vieira