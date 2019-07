Maruim reúne quadrilhas juninas de oito municípios neste sábado

18/07/19 - 13:45:01

Quadrilhas juninas de oito municípios estarão reunidas no ginásio de esportes do Sesi, em Maruim, neste sábado (20), a partir das 18h. O evento reunirá destaques e campeãs dos principais concursos de quadrilhas juninas de Sergipe.

Na abertura, o evento contará com apresentação da quadrilha junina maruinense, Rala Rala, que não estará na disputa, mas foi um dos destaques na etapa regional do concurso ‘Arrastapé’ da Tv Atalaia. Em seguida, será a vez da Massacará, de Carmópolis; Cangaceiros da Boa, de Japaratuba; Encanto do Matuto, de Nossa Senhora do Socorro; Unidos em Asa Branca, de Aracaju (campeã do concurso do ‘Arraiá’ do Gonzagão de 2019 e o concurso Levanta Poeira da Tv Sergipe 2019); Balança, mas não cai, de Itabaiana (terceira colocada no concurso Levanta Poeira da Tv Sergipe 2019); Todos em Asa Branca, de Estância; e Balanço do Nordeste, de Umbaúba (campeã do ‘Arrastapé’ da Tv Atalaia).

Cada quadrilha contará com 30 minutos de apresentação. Os jurados avaliarão xote, xaxado, baião, traje, coregrafia, harmonia, alinhamento, marcador, casal de noivos e casal de Maria Bonita e Lampião. O trio pé-de-serra e o xaxado serão utilizados para fins de desempate. A quadrilha vencedora ganhará R$ 1,5 mil. O segundo lugar ficará com R$ 1 mil. O casal de noivos, o casal de cangaceiros e o marcador serão premiados com troféus.

Os ingressos serão vendidos no local do evento ao preço simbólico de R$ 2,00 (dois reais). Com apoio cultural da Prefeitura de Maruim, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o concurso é promovido por Billy Produções.

Da assessoria