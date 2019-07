Município de Tobias Barreto inaugura galpão de triagem de materiais recicláveis

18/07/19 - 05:29:28

A Prefeitura de Tobias Barreto deu mais um passo importante para se adequar à política de proteção nacional socioambiental. Nesta quarta-feira, 17, inaugurou um galpão de triagem de materiais recicláveis, local adequado para receber os resíduos sólidos que vêm das residências. Munícipes, secretários e vereadores participaram junto com o prefeito da solenidade. A deputada estadual Diná Almeida também marcou presença na oportunidade.

“Os trabalhadores estavam trabalhando na insalubridade do lixão aberto, expostos a várias doenças, arriscando suas vidas. Este novo espaço permitirá à cooperativa trabalhar dignamente, de forma adequada e com total apoio do município”, frisou o prefeito Diógenes Almeida, aproveitando para anunciar que foi disponibilizado um caminhão para as atividades – que terão início, inclusive, já na próxima segunda-feira, 22.

A iniciativa atende à política de proteção nacional socioambiental que pretende, num futuro próximo, eliminar os lixões de todo o país. Dos 16 municípios que compõem o Conscensul, Tobias Barreto é o quinto a dar este primeiro passo. Atualmente, são 24 famílias consorciadas, somando um total de 47 catadores de materiais reciclados. A perspectiva, entretanto, é de aumentar essa quantidade à medida que as atividades tiverem início. A partir de agora, o morador deve separar os resíduos sólidos previamente na sua casa e colocar na porta somente o material reciclável para que o Município leve o material para o galpão.

Fonte e foto assessoria