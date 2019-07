Paulo Júnior espera que UFS volte normalmente após férias dos alunos

18/07/19 - 05:00:35

O presidente da Câmara Municipal de São Cristóvão, Paulo Júnior, não escondeu sua preocupação com a possibilidade da Universidade Federal de Sergipe (UFS) não retornar às atividades após o período de férias dos estudantes, caso os limites orçamentários destinados à instituição permaneçam bloqueados.

Segundo informações publicadas na imprensa, no dia 30 de abril, o Ministério da Educação (MEC) afirmou que o bloqueio de 30% na verba das instituições de ensino federais valia para todas as universidades e institutos do país. “Como vereador de São Cristóvão, município que abriga a instituição de ensino mais importante de Sergipe, não poderia deixar de externar também a minha preocupação. A UFS tem uma enorme relevância para o desenvolvimento e a promoção de pesquisas no Estado, abrigando milhares de estudantes e um quadro de professores e servidores considerável”, alertou.

Ele disse que irá acompanhar de perto os desdobramentos desse impasse, “esperando que a Universidade consiga uma solução para garantir o retorno das aulas após o período de férias dos seus estudantes”.

ASCOM/CMSC