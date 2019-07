POLÍCIA PRENDE CASAL POR SUSPEITA DE TRÁFICO DE DROGAS NO BAIRRO INDUSTRIAL

18/07/19 - 14:22:19

Com eles, foram encontrados um pino de cocaína e a quantia de R$ 410

Policiais do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) realizaram a prisão dos suspeitos Greycilene Santos do Nascimento, 22, e Wendell Feitosa Monteiro, 24, por tráfico de drogas no bairro Industrial, em Aracaju.

De acordo com as informações, as equipes realizavam rondas pelo bairro quando foram solicitados pelo Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp) para verificar um carro abandonado nas proximidades. Ao chegar ao local, os policiais visualizaram o veículo mencionado e um casal próximo a ele.

Ao perceber a presença dos policiais, a a suspeita Greycilene tentou fugir para uma residência, sendo alcançada na porta. Nesse momento, a equipe percebeu várias trouxas de maconha dentro da residência. Após buscas na residência, foram encontrados um pino de cocaína e R$ 410 em espécie. Com Wendell, os policiais encontraram um aparelho celular, que após consulta constatou-se que possuía restrição.

Diante dos fatos, os materiais apreendidos e os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes para que as providências fossem adotadas.