Reynaldo Gianecchini passa perrengue a caminho do trabalho: “Pneu em retalhos”. Ator mostrou pneu estourado na manhã desta quinta-feira (18)

Reynaldo Gianecchini passou um perrengue na manhã desta quinta-feira (18) enquanto estava a caminho dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. “Estava vindo ao trabalho e não é que meu pneu furou, ele estourou, ficou em retalhos”, disse ele, mostrando que nada de grave aconteceu com ele.

O ator agradeceu o amigo Alex Senaque deu uma ajuda com a troca de pneu. “Tenho a sorte de ter o Alex Sena, meu anjo da guarda. Achava que nem ia ter jeito mais”, afirmou o ator, que atualmente interpreta o mau caráter Régis na novela A Dona do Pedaço.

Na quarta-feira (17), o ator participou do treinamento de simulação de incêndio nos Estúdios Globo com outros integrantes do elenco da trama, como Juliana Paes e Agatha Moreira.

Fonte/Foto: globo.com