Rompimento inevitável

18/07/19 - 00:28:11

Diógenes Brayner – [email protected]

A informação de que o governador Belivaldo Chagas (PSD) vai fazer reforma ampla no Governo, já a partir de agosto, voltou a ser desmentida, na noite de ontem, por membros importantes de sua equipe. Isso não está no radar de ações imediatas de Chagas, que está apegado ao fortalecimento da economia e finanças de Sergipe. Por enquanto estão previstas – para não dizer certas – a troca do secretário de Turismo, Manelito Franco Neto, e a saída de Eugênio Dezem da Sergás

A perspectiva é de que Belivaldo Chagas vá alterando setores da equipe. Isso de acordo com alguma necessidade de agilizar e fortalecer áreas que ainda não entraram no ritmo do seu projeto administrativo e que deixam passar dificuldades em se aliar ao objetivo de incrementar cada setor de real importância para o avanço em áreas distintas. Caso haja outras mudanças, serão absolutamente pontuais e dentro da harmonia entre aliados que participam do Governo.

Belivaldo também não fala em eleições municipais. Sobre isso se mantém em silêncio absoluto e dispensa qualquer conversa sobre o assunto. Deixa passar, entretanto, que apóia a reeleição de Edvaldo Nogueira (PCdoB), assim como faz a maioria dos partidos que o elegeu e para manter o projeto político traçado pelo ex-governador Marcelo Déda (PT). Essa posição de estar ao lado de Edvaldo é conhecida desde quando foi reeleito ao Governo, lembrando que o prefeito teve participação decisiva para que hoje ele ocupasse o Palácio dos Despachos.

Belivaldo Chagas não esconde apenas uma coisa, inclusive já bem conversada com lideranças partidárias: qualquer sigla que se alie ao PSB para derrotar Edvaldo, não integrará mais a base aliada. Podem até ser tratados como inimigos e não como adversários. O governador realmente silencia em relação ao que ouve entre prováveis alianças que incluem partidos da base e o PSB, para disputar a Prefeitura de Aracaju. Ninguém está impedido de fazer isso, mas devem ficar ciente de que está atuando contra a orientação política da base governista.

Há conversas de que setores do PT estão com esse objetivo. Devem ter a certeza de que, nesse caso o rompimento será inevitável.

Reforma administrativa

O governador Belivaldo Chagas (PSD) estaria concluindo a Reforma Administrativa no seu Governo, para anunciar em agosto, com mudanças significativas no primeiro escalão e, principalmente, nas diretorias de órgãos.

*** A fonte circula bem no Palácio dos Despachos, mas a reforma que já fora citada pelo próprio governador, ainda não tem data confirmada para anúncio.

Não esperava isso

Um parlamentar da base aliada disse que não tem conhecimento do trabalho de reforma agora, já para anunciar no mês de agosto. Admite que se houvesse certamente os aliados seriam consultados.

*** O parlamentar adiantou, entretanto, que espera essa reforma administrativa para o mês de dezembro.

Manelito corre atrás

O secretário do Turismo, Manelito Franco Neto, começou a se movimentar em busca de recursos para o setor em Sergipe, que vem sendo muito criticado.

*** Manelito esteve com o secretário de captação do Rio e Janeiro, André Moura (PSC) e pediu para ele tentar liberar recursos para Sergipe junto ao Ministério do Turismo: “no que puder vou ajudar”, disse-lhe André.

Demorou a atuar

Manelito Franco demorou a se movimentar para melhorar o turismo em Sergipe e seu nome está na berlinda. Pode ser trocado por um técnico na área a qualquer momento. A sua Pasta tem excesso de pessoas opinando.

*** É provável que com essa reação em favor do turismo ele se recupere e se mantenha a frente da Secretaria. Pedidos não faltam para ocupar seu lugar.

Eliane e a Jabotiana

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) quis leva o secretário nacional da Defesa Civil, Ronei Saggioro Glanzmann, para ver a situação do Largo da Aparecida, no bairro da Jabotiana, domingo passado, sem convidar o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB).

*** Não foi possível. De última hora o coordenador da Defesa Civil em Sergipe, Alexandre José Alves Silva, recebeu orientação para que não fizesse nada sem a presença do prefeito de Aracaju.

Gilson vai às conversas

O prefeito de Estância, Gilson Andrade (sem partido), está de férias. Não vai viajar e dedicará todo o tempo em conversas políticas para filiar-se a uma nova legenda. Ele já recebeu convites de várias delas.

*** Os partidos que mais o atraem são PSD, PP, PDT e MDB. Dentro de mais 10 dias a sua nova sigla pode ser anunciada. Gilson é candidato à reeleição e faz um bom trabalho em Estância.

Adriana e a legenda

Adriana Leite (PRB) está prefeita de Estância. Ela é a vice e assumiu para cobrir as férias do titular Gilson Andrade. Ela deve se manter na legenda mesmo que Gilson siga o caminho que ele melhor escolher.

*** Os dois montaram chapa em 2016 integrando partidos diferentes, o que valeu para uma composição.

Ainda sem definição

Segundo o ex-prefeito Ivan Leite (PRB) – marido de Adriana – sobre a próxima eleição ainda não há definição para manutenção da composição. Também não está definido se o PRB terá candidatura própria ou não.

*** – Pode manter a aliança, mas para isso tem que haver interesse das duas partes, disse Ivan Leite.

Sobre imposto único

Desde a década de 90 que Ivan Leite defende a criação do Imposto Único. Acha que a unificação tem como vantagem a desburocratização e a redução dos valores do imposto para a grande maioria da população.

*** – Os maiores opositores do Imposto Único são os atuais sonegadores e aqueles que não pagam porque suas atividades não aparecem, disse.

Ibraim não disputa

O deputado Ibraim Monteiro disse ontem que não será candidato a prefeito de Lagarto e explicou que, em um post na Internet, o Capitão Samuel disse que estava ao lado do futuro prefeito de Lagarto. Exatamente junto estava Ibraim,

*** Capitão Samuel foi ontem ao sítio de Walmir Monteiro para cumprimentá-lo pelo seu aniversário.

*** Ibraim disse ainda que o grupamento político de Valmir será ouvido e tem alguns nomes que podem candidatar-se. “Mas Deu é que vai guiar”, disse.

Alessandro revela voz

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) está levando sua atuação no Senado para apresentar tudo que fez e propôs nestes seis meses de mandato. Aconteceu ontem na Câmara Municipal de Boquim.

*** Tratou de assuntos de interesse público, ideias e as suas sugestões, “para promover mudanças e melhorias que o município merece”.

Disputa Governo

Ao expor todo o seu trabalho em cidades do interior, Alessandro Vieira deixa claro que está preparando a sua candidatura ao Governo do Estado em 2022, através de seu contato direto com os eleitores.

*** Dentro do seu bloco político, o senador Alessandro já é posto como um nome a disputar o Governo.

Nome anda mais doce

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) admitiu ontem que seu nome “anda muito doce ultimamente (rsrs)”. E desmentiu: “não existe acordo do PSD para nada. Somos um bloco. Uma aliança que não tem condicionantes”.

*** Segundo ele, “a vice deverá ser discutida no momento apropriado e não pensamos nisso agora”.

*** Fábio fala da informação publicada no NE-notícias, anunciando que “acordo com o PT pode envolver vaga no TCE e vice para Mitidieri”.

Abrir queixa crime

Membro da Executiva Nacional do PT, Rômulo Rodrigues disse ontem que leu em um blog que o vereador Elber Batalha Filho disse que o prefeito Edvaldo Nogueira articula uma aliança envolvendo o PT em vaga para o TCE.

*** – Tem duas coisas: 1) – não acredito que alguém do PT se envolva nesse tipo de maracutaia. Caso haja, é coisa para Comissão de Ética, disse Rômulo.

*** “Duas; é exigido que o PT entre com uma queixa crime contra o denunciante”. Bom, aí fudeu!

Fábio opinou bem

O PDT anunciou ontem a abertura de um processo disciplinar e a suspensão temporária dos oito deputados do partido que votaram a favor da reforma da Previdência.

*** Era isso que o deputado Fábio Henrique (PDT) defendia, ao invés da expulsão dos colegas.

Articulação rompe-se

A tendência petista Articulação de Esquerda rachou. De um lado ficou o presidente da CUT, professor Dudu e sindicatos. Dudu, inclusive, pretende disputar a Presidência Regional no PED de outubro.

*** Do outro lado à professora Ana Lúcia, o deputado Iran Barbosa e uma parte do Síntese, que estão entrando em outra corrente do PT.

Pende para Daniel

O grupo Movimento PT (de Eliane Aquino e Silvio Santos), somado à tendência Articulação na Luta (de Rogério Carvalho e Marcio Macedo) pretendem um candidato único para a Direção Regional.

*** A vontade é consensuar a reeleição do deputado federal João Daniel.

Um bom bate papo

Está esquentando – As conversas para formação de alianças e convites para filiações partidárias começa a esquentar a política de bastidores em Sergipe.

Mirando canhões – Uma problema de pendência está fazendo com que um jornalista esteja mirando canhões para a Secretaria da Saúde. Não dará certo.

Quer atrair – Deputados estaduais começam a conversar com lideranças do interior para atrair filiados aos seus partidos e apoiarem candidaturas a prefeito ligadas a eles.

Por Cidadania – O senador Alessandro Vieira está circulando por Sergipe para fortalecer o Cidadania em cidades dos interior.

Boas notícias – As última notícias chegadas ontem à noite sobre o estado de saúde do ex-governador João Alves Filho são otimistas e animam a família.

Já se alimentou – João Alves fez a primeira alimentação ontem (sonda nasogástrica), recuperou as funções renais e começou a entender o que estão falando com ele.

Eleições no PT – Em setembro o PT elege presidentes dos diretórios municipais, em outubro para os diretórios estaduais e em novembro para o Diretório Nacional.

Bem aliado – O ex-deputado André Mouras (PSC) está bem aliado entre Brasília e Rio de Janeiro sobre a liberação de recursos.

Mais recursos – Mesmo conseguindo recurso para o Rio de Janeiro, André Moura já tem certa a liberação de alguns valores para municípios sergipanos.