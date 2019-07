SUSPEITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO HÁ 19 ANOS É LOCALIZADO EM PERNAMBUCO

18/07/19 - 13:52:46

O crime foi praticado em maio de 2000 no bairro Santa Maria, na capital sergipana

Equipes da Polícia Civil prenderam José Damião da Silva, 41 anos, que estava foragido há 19 anos após uma tentativa de homicídio. A partir de informações fornecidas pela 1ª Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), policiais do Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social (CIIDS) de Pernambuco, localizaram o suspeito no bairro Guabiraba, na capital pernambucana.

De acordo com as investigações, o suspeito estava foragido desde que cometeu uma tentativa de homicídio contra uma homem em 6 de maio de 2000, no bairro Santa Maria, na Zona Sul de Aracaju. Segundo o que foi apurado no processo investigativo, o motivo do crime foi fútil, já que o autor teria ficado insatisfeito com um reparo feito pela vítima em um aparelho de televisão e foi ao encontro dele na saída de uma festa.

Após chegaram a localização do acusado, os investigadores do DHPP solicitaram apoio a polícia pernambucana, que realizou buscas até encontrarem e prenderam o suspeito na Zona Norte do Recife. Ele ficará custodiado em Pernambuco até a Justiça autorizar a transferência dele para Sergipe.

A unidade de investigação da Polícia Civil tem intensificado parcerias com as polícias de outros estados para prender suspeitos de crimes praticados em Sergipe e que estejam foragidos em outros locais do país. A população também pode contribuir para a elucidação de ações criminosas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP