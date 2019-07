TCE ADIA MAIS UMA VEZ O JULGAMENTO SOBRE O RETORNO DE FLÁVIO CONCEIÇÃO

18/07/19 - 09:46:41

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE) adiou mais uma vez o julgamento do recurso do conselheiro Clóvis Barbosa de Melo, sobre o pedido de Flávio Conceição para voltar à titularidade do cargo.

No julgamento que deveria acontecer nesta quinta-feira (18), sobre quem poderá sair, se Clóvis ou Angélica Guimarães, no caso de Flávio Conceição que pretende retornar ao TCE.

O motivo do adiamento foi o fato de o conselheiro Carlos Alberto Sobral ser o relator no caso, além de ser o vice-presidente. Como o presidente do TCE, conselheiro Ulices Andrade não compareceu à sessão e por conta disso, o vice presidente não colocou em votação.

O novo julgamento deverá ocorrer na semana que vem.