Verão 90- Nem um jogo do Brasil em Copa do Mundo é capaz de impedir João de ir ao encontro de Manu. Desesperado para falar com a ex-namorada, o apresentador vai até o apartamento dela

“Manu, eu sei que você ficou chateada por causa da Moana. Mas essa situação… Não dá pra mudar, entende? Se eu sou o pai do filho dela, eu vou assumir, ajudar a criar… Não posso, nem quero, virar as costas pra Moana e pro nosso filho! Mas é você que eu amo, Manu.”

João para de falar e percebe que Manu não está prestando atenção em nada que sai de sua boca. A artista está ligada mesmo no jogo. O apresentador entra no clima do futebol e os dois assistem o exato momento em que Romário chuta em direção ao gol.

“Vai, Romário! Vai! Olha o gol, João!”

Eles se abraçam para comemorar o gol de placa do baixinho e, no calor do momento, se beijam. Manu desvia do abraço, mas João a puxa para um beijão de tirar o fôlego!

LIDIANE E JANAÍNA BOLAM PLANO PARA UNIR MANU E JOÃO

Lidiane e Janaína vão se unir para um bem maior. As duas vão colocar um plano de unir João e Manu em ação. Primeiros, elas pedem que Ari, o produtor do Onda Cavada, ligue para os ex-Patotinhas, pedindo para eles irem ao estúdio urgente!

Chegando lá, Manu estranha o espaço totalmente vazio, ela procura por um interruptor e acende a luz do lugar. Para sua surpresa, ela encontra o cenário do programa do Patotinha Mágica montado no lugar. Logo depois, João chega e vê sua amada. Juntos, eles sacam rápido o que está rolando:

“Você acha que as nossas mães aprontaram isso? Não, Manu… Elas não fariam uma maluquice dessas…”