17ª MARCHA DO MST SERGIPE REUNIRÁ CERCA DE 10 MIL SEM TERRAS

19/07/19 - 16:31:57

O dia 25 de Julho, dia do trabalhador rural é dia de luta. Nos últimos 17 anos, o MST Sergipe marchou em Aracaju com o objetivo de chamar atenção da sociedade para a importância da agricultura familiar e também para cobrar as demandas de todas as famílias acampadas e assentadas do Estado.

Este ano além das bandeiras de luta do movimento, os 10 mil sem terras de todas as regiões do estado, também marcharão em defesa da previdência e contra a injusta prisão do ex-presidente Lula.

A marcha concentrará às 9h, da próxima quinta-feira, 25 de julho, na Praça Ronaldo Calumby Barreto, Bairro Novo Paraíso.