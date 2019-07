67 anos do BNB: Luciano Pimentel destaca importância da instituição

19/07/19 - 04:35:54

Nesta sexta-feira, 19 de julho, o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) completa 67 anos de fundação. Para o deputado estadual Luciano Pimentel essa é uma data que merece ser celebrada por toda sociedade. “O BNB é uma instituição financeira que tem contribuído para o desenvolvimento da nossa região e possui um importante papel na redução das desigualdades sociais”, considerou.

De acordo com o parlamentar, o Banco do Nordeste se firmou como uma entidade que possui protagonismo econômico junto a diferentes setores, a exemplo da agricultura, indústria e comércio, oferecendo apoio para o agricultor e incentivando, através dos programas de crédito, o surgimento e crescimento dos microempreendedores.

Em razão desse trabalho, Luciano Pimentel ressalta que a relevância da atuação do Banco do Nordeste é maior em estados menores, como Sergipe. “Ao longo dos últimos anos, o BNB tem fomentado diversas áreas da economia, com destaque para indústria. Em Sergipe, foram aplicados mais de R$ 5,5 bilhões entre 2011 e 2018. Esse ano, até o mês o de junho, a soma total de investimento foi de R$ 688 milhões, dos quais 500 milhões através do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), que é a base de ação do banco”, pontuou.

Segundo Luciano Pimentel, esse montante representa um aumento de aproximadamente 32,5%, se comparado ao mesmo período de 2018. “Esse é um dado expressivo e mostra uma realidade positiva para 2019. Além disso, é válido frisar que desse valor R$ 86 milhões foram para micro e pequenas empresas e R$ 153 milhões para microcrédito”, realçou.

Na avaliação do deputado, sem a articulação dessa política de desenvolvimento regional, os recursos seriam deslocados para as regiões mais bem estruturadas, o que poderia frear o crescimento do Nordeste. “Valorizar o BNB é zelar pela preservação de uma instituição que construiu sua história buscando superar as desigualdades regionais e estimular as potencialidades locais”, concluiu.

O Banco do Nordeste encerrou o ano de 2018 com mais de 7 mil empregados e 968 pontos físicos de atendimento, sendo 292 agências, 17 delas em Sergipe, e 676 unidades de microcrédito.

Assessoria Parlamentar

Foto: Edu Almeida