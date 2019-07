A imprensa e o quarto poder

Há um noticiário inflamado de alguns setores da mídia, sobre atos não praticados pelo Governo. É a estória das mudanças na equipe de Governo, com foco no secretário da Saúde, Valberto Lima. Quem divulga não imagina que o ouvinte, leitor ou internauta estejam por dentro das razões do “apedrejamento”, inclusive moral. A tática é muito velha nesta área: quando se bate exclusivamente em apenas um setor, revela-se claro problema pessoal ou de negociação frustrada.

A fixação em uma única área, para tentar desestruturar algum setor específico, revela exagero e até o mais absoluto descrédito na informação. Pode também se perceber que é a serviço de alguém. A crítica tem que ser no mínimo serena. Quando se torna espalhafatosa e direcionada causa um vexame que prejudica quem está por trás desse esquema, montado para desestruturar alguém que não tem o mesmo instrumento para e explicar e até se defender. Pior quando se nega o direito de resposta e um capricho vai terminar em pendenga judicial.

A imprensa é pretensiosa e quer exercer a força do quarto poder, principalmente em territórios menores. No fundo não tem poder de nada. Pode até provocar medo a quem tem o que esconder. E só. Montesquieu dizia que, “para evitar o abuso de poder, é preciso que o poder freie o poder”. Não se põe freio na imprensa. O quarto poder real serve para defender a sociedade oprimida pelos demais poderes. Mas que nada: profissionais da mídia [onde me incluo] querem mandar porque se acham autoridades e ameaçam perseguir e denunciar. Nesse caso o freio vem do dono da empresa, quando se sente prejudicado.

Há necessidade de humildade nessa ação “poderosa”, principalmente se ela é utilizada para auferir vantagens. É preciso se abrir o diálogo, repensar na integração com a sociedade. A impetuosidade desqualifica os meios e termina por ridicularizar até o que é sério. Precisa-se mudar o pensamento da “força” e da solução à base de escândalos ou através das fakes news. Alguns criticados têm medo e recuam, mas outros sustentam firme suas posições, principalmente quando tem consciência de que estão agindo certo.

A imprensa não deve impor medo, mas respeito. Não pode ignorar o mau, mas não deve fazer dele um instrumento de negociação, tornando-se conivente para evitar danos, mas favorecer a alguém. Tem que ser cuidadosa, apurar fatos e versões, checar dados e divulgar a verdade, sem a bandeira do sensacionalismo, mas com a responsabilidade da isenção.

É isso aí, embora tudo pareça romântico e utópico para os tempo ferozes de agora.

Não haverá mudança

O governador Belivaldo Chagas (PSD) reafirmou ontem que não haverá nenhuma reforma no Governo. As mudanças previstas serão pontuais, como no Turismo e na Sergás.

*** Belivaldo disse ainda que o secretário da Saúde, Valberto Lima, será mantido no cargo, reconhecendo que ele faz um bom trabalho na área.

Secretários candidatos

Belivaldo Chagas vai reunir secretários entre dezembro e início de janeiro para falar sobre política. Dirá que quem for candidato a prefeito em 2020 que se afaste de suas pastas imediatamente.

*** Caso Valberto Lima, da Saúde, seja candidato a prefeito de Propriá terá sim que deixar o cargo em janeiro. Isso vale para todos.

*** O restante é fofoca por algum interesse contrariado.

Mitidieri foca no trabalho

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) explicou ontem que não está pensando nisso [Secretaria da Saúde]: “estou focado no meu trabalho”, acrescentou.

*** – O governador definiu sua equipe no início de sua gestão e para mim, por hora, isso é assunto resolvido, disse o parlamentar.

Eliane desmente notícia

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) é muito discreta em relação a projetos políticos e fala com reservas em termos de candidatura à Prefeitura de Aracaju, embora seu nome seja citado para disputar as eleições de 2020.

*** Em entrevista a Narciso Machado, da Fan FM, Eliane Aquino já desmentiu a notícia de que ela foi convencida a disputar a Prefeitura de Aracaju.

Sobre escolhas do PED

A realização do PED nada tem a ver com candidaturas eleitorais, mas para escolha dos candidatos a presidente dos Diretório Municipais, Estaduais e Nacional.

*** A questão eleitoral será discutida após a realização do PED em todas as instâncias.

Nome de Márcio

A discussão do PT para ter chapa única na disputa pela Prefeitura existe, mas quem se revela mais interessado na candidatura é o vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo.

*** Márcio inclusive discute a candidatura e tem conversado com outros partidos para composições.

*** Membros do PT têm dito que realmente o candidato será Márcio e que falta apenas decisão interna para o anúncio.

Festa do Leite no serão

O governador Belivaldo Chagas (PSD) viaja hoje ao sertão e participa da Festa do Leite, no povoado de Santa Rosa do Ermírio, em Poço Redondo.

*** Nesse período de bom inverno a Festa deve misturar “leite e política e formar uma boa coalhada”.

O sertão vai à festa

Aproveitando a Festa do Leite em sua região, o ex-prefeito de Canindé, Heleno Silva (PRB), também estará em Santa Rosa do Ermírio e vai se encontrar com Belivaldo.

*** Não está agendado, mas os dois devem conversar naturalmente. Um detalhe: o PRB aparece no radar para retornar à base aliada.

Encontro marcado

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) tem encontro marcado com o governador Belivaldo Chagas para a próxima segunda-feira. Vai tratar de alguns problemas do Estado e oferecer soluções.

*** Alessandro Vieira deixa claro que não faz oposição de “atirar pedras”, mas de tentar ajudar para beneficiar o povo.

Sobre eleições municipais

Senador Alessandro Vieira também disse que tem conversado sobre sucessão municipal com partidos aliados e que o grupo terá um nome de consenso total para disputar as eleições de 2020.

*** Citou os nomes do ex-vereador Dr. Emerson, do empresário Milton Andrade e da vereadora Emília Corrêa como pré-candidatos.

*** Não falou na delegada Daniela Garcia, bem cotada em pesquisa, porque ela está com compromisso em Brasília.

Só Eliane pode falar

O ex-vice-prefeito de Aracaju, Silvio Santos (PT), sobre a decisão de Eliane Aquino disputar a Prefeitura, disse: “que eu saiba, não há nenhuma decisão”.

*** Quanto a ser candidata em 2022, Silvio deixa claro: “são perguntas que só Eliane poderá responder. O PT trabalha na perspectiva de ter candidatura própria, mas não vai discutir nomes agora”.

Gilmar silencioso

O deputado Gilmar Carvalho (PSC) está silencioso em relação à sua candidatura a prefeito, mas trabalha nos bastidores.

*** Disse ontem que está aguardando uma agenda para conversar com o presidente nacional do DEM. ACM Neto.

Encontro com Lupi

Edvaldo Nogueira (PCdoB) teria encontro agendado com o presidente do PDT, Carlos Lupi, na segunda-feira passada, mas as ‘águas de julho’ impediram. Edvaldo vai a São Paulo na próxima semana, para fazer palestras, mas não viaja a Rio.

*** O prefeito Edvaldo Nogueira mantém a decisão de conversar com a direção nacional do PDT.

Com padre Inaldo.

Edvaldo Nogueira conversou ontem com o prefeito de Socorro, Padre Inaldo, sobre o consórcio dos dois municípios na área dos transportes. Mas não dispensaram um papo sobre a sucessão municipal.

*** Edvaldo disse que ele e Inaldo estarão juntos na reeleição, com um apoiando o outro. Ambos são do PCdoB…

Um bom bate papo

Pode ser golpe – O banco Cetelem tem enviado mensagens a várias pessoas oferecendo crédito imediato de valores via cartão consignado, mesmo a quem não tem cartão.

Grosso modo – O noticiário que circula em Aracaju, a grosso modo, é prenhe de fake news por algum interesse contrariado ou busca de posição.

Disputa tensa – O prefeito de Socorro, padre Inaldo (PCdoB) está conversando muito para composições políticas. Será uma disputa tensa.

Consular partido – O deputado Fábio Henrique (PDT) pode ser candidato à reeleição em Socorro, mas ainda não se definiu sobre isso. Vai consultar o partido também.

Lava Jato – Dias Toffoli nega que impedimento ao Coaf paralisará apurações sobre lavagem de dinheiro, como afirmou o coordenador da Lava Jato, Eduardo El Hage.

Peticionar juiz – Capitão Samuel pergunta qual a dificuldade para os responsáveis pelas investigações peticionar o juiz para continuar a investigação?

Nada vazou – O secretário de Turismo, Manelito Franco Neto, esteve ontem com o governador Belivaldo Chagas. Não vazou sobre o que conversaram.

Haverá cisões – Dentro do PT o clima é de aparente entendimento na cúpula, mas haverá cisões quando da indicação do candidato a prefeito de Aracaju.

