Almoço Somese desta quinta-feira destaca ‘Cefaleias’ como tema da semana

19/07/19 - 04:41:07

O professor de Neurocirurgia da Universidade Federal de Sergipe (UFS), coordenador de Neurocirurgia do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) e preceptor da residência de Neurocirurgia da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC), Dr. Arthur Maynart Pereira Oliveira, foi o palestrante do Almoço Somese dessa quinta-feira, 18, e na oportunidade debateu sobre o tema: “Cefaleias”.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 90% da população brasileira terá durante a vida algum relato de Cefaleia (que é a mesma coisa que dor de cabeça). A incidência de Cefaleia crônica é maior entre as mulheres com cerca de 20%, sendo que entre os homens esse número varia de 5 a 10%. Esse número é maior entre as mulheres devido a fatores hormonais e ciclos de menstruação.

O professor e presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, destacou a importância de debater sobre a Cefaleia para que se possa entender as causas e tratamentos. “Nosso colega explicou de forma clara sobre as dores de cabeça da população e agradecemos pelos esclarecimentos”, pontuou Dr. Aderval.

Para o palestrante, Dr. Arthur Maynart Pereira Oliveira, poder compartilhar um pouco do seu conhecimento na Somese é valoroso. “Para mim como professor, disseminar a informação é engrandecedor e debater sobre Cefaleia é necessário, tendo em vista, que é uma queixa comum da população em geral”, destacou Dr. Arthur.

O presidente da Rede Primavera, Dr. Wagner Oliveira, parabenizou a Somese pela realização das palestras com temas semanais de grande relevância. “Gostaria de participar mais vezes do Almoço, mas infelizmente por conta da minha agenda, não posso comparecer sempre. A palestra com o Dr. Arthur foi excelente e ainda pude encontrar colegas nessa casa que também é minha”, comentou Dr. Wagner.

Matéria: Ascom Somese

Foto: Leonardo Vilas Boas