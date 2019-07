Bancada Federal parece “congelada” diante da crise no governo de Sergipe!

19/07/19 - 04:46:46

No momento em que um dos principais assuntos na política de Sergipe é a “frieza” do governador Belivaldo Chagas (PSD) sobre determinados assuntos, este colunista vai mais além e conclui: a nossa atual bancada federal (deputados federais e senadores) parece “congelada” diante da crise que atravessa o governo do Estado. Estamos à beira do “caos” e isso não é nenhum exagero! Já faltam recursos próprios até para despesas fixas, como os salários do funcionalismo público, por exemplo.

Nossas rodovias estaduais estão virtualmente destruídas, esburacadas e os riscos de acidentes aumentaram substancialmente; diversos prédios públicos estão sem a devida manutenção e muitos que abrigavam órgãos e secretarias já foram devolvidos; não fossem o Hospital de Urgências (HUSE) e a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (obras ainda de João Alves Filho), mesmo superlotados, a Saúde pública atravessaria um caos generalizado.

Os postos fiscais não existem e o Fisco passou uma semana em greve, recentemente; na Segurança Pública, diversos prédios no interior estão inadequados e, na capital, o próprio Quartel da PM e o Presídio Militar correm riscos de desabamento; em áreas como Agricultura e Educação não temos grandes notícias; nem parece que fomos um Estado forte na Assistência Social, de atenção aos mais pobres; e apesar de sermos um Estado litorâneo, será que temos políticas de Turismo em Sergipe?

O governador “que chegou para resolver” cortou mil cargos comissionados (existem controvérsias), devolveu imóveis alugados, anunciou redução de diárias, horas extras e da frota de veículos, não pagou os fornecedores da gestão de Jackson Barreto (MDB), e manteve o parcelamento dos salários e do 13º salário do funcionalismo. Sobre este último, diga-se de passagem, ele revelou no “papo reto” que, mesmo com toda economia, o Estado não tem recursos em caixa que garantam a antecipação do benefício e nem pôde assegurar se terá o dinheiro apropriado em dezembro.

A classe política também anda insatisfeita com o “galeguinho”, que completou 200 dias do seu (novo) governo nessa quinta-feira (18), mas não conseguiu acomodar nem os seus aliados. A reclamação é geral! Os empresários reclamam da excessiva carga tributária em Sergipe, muitos estão “quebrando” e isso já terminou em tragédia! Após as fortes chuvas, recentemente, Riachuelo ficou destruído e centenas de moradores desabrigados. Mas o governador “acompanhava tudo”, no conforto do Palácio, através das redes sociais…

É muito pouco tempo do (novo) governo para muito desgaste! Mas mesmo sem dinheiro em caixa para fazer o “básico”, Belivaldo parece contar com a omissão da nossa bancada federal. Não se vê deputados federais ou senadores cobrando e exigindo resultados do governador. Enquanto nossos parlamentares parecem “congelados” lá em cima, nós sergipanos ficamos “atônitos”, sem reação! Nem parece que temos problemas em Sergipe! É evidente que este colunista está “generalizando”, mas é difícil até para “dissociar”! Para celebrar os 200 dias não compraram nem as velas! A comemoração deve ter sido à base de café e pipoca para economizar…

Veja essa!

Boa parte da imprensa parece ter esquecido que o (novo) governo de Belivaldo Chagas completou 200 dias nessa quinta-feira (18), da mesma forma como a imprensa nacional repercutiu a data do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL), até agora. Com tanta “economia”, a “festa” deve ter sido a base de “pipoca e café”.

E essa!

Sergipe tem hoje oito deputados federais e três senadores que, pelo visto, estão omissos a falta de gestão do governador Belivaldo Chagas, que não tem sido cobrado ou questionado por nenhum desses representantes. Parece que todos foram “congelados” pelo “homem de gelo”…

Bancada? Que bancada?

Em 2018 os sergipanos renovaram metade da bancada federal e elegeram dois novos senadores. Somando com os demais, até agora a única “vantagem” em 2019 foi a votação favorável à Reforma da Previdência, onde o presidente Jair Bolsonaro (PSL) liberou emendas impositivas no Orçamento. No mais, a realidade está muito abaixo da expectativa para a nossa bancada em BSB…

Caos em Sergipe

Nosso Estado atravessa um momento financeiro delicado. Há um rombo da Previdência que cada vez mais aumenta e ninguém parece incomodado em discutir isso. O governador apenas deu continuidade à política de Jackson Barreto de concluir a folha dos servidores entre os dias 12 e 13 do mês subsequente.

Galeto no Natal

É bom o servidor público, aposentado ou da ativa, já ir encomendando sua galinha ou seu galeto para o Natal deste ano. Sem qualquer ressentimento, o governador anunciou que não tem dinheiro para antecipar e, talvez, nem para pagar em dezembro. O servidor terá que recorrer a um financiamento junto ao Banese, tendo que parcelar seu benefício em até seis vezes.

Fake News?

O governo do Estado e a Prefeitura de Aracaju estão, visivelmente, incomodados com as críticas e cobranças feitas pelo jovem deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB). Ele se excede mesmo, em alguns pontos, mas taxar de “fake News” soa como ironia para quem trata o povo de Sergipe e da capital com “deboche”, prometendo “mundos e fundos” na campanha eleitoral e agora fazer “discurso vitimista”.

O povo é quem sofre!

Ao invés de tentar desqualificar Rodrigo Valadares, o restante da oposição, setores da imprensa ou críticos em geral, muitas vezes usando as redes sociais e dinheiro público para denegrir a imagem das pessoas, os “gestores de plantão” bem que poderiam “responder” trabalhando, com obras e serviços eficientes. Até porque, quando a coisa aperta, quem sofre na “ponta” é o povão, a parcela mais pobre…

A “cara” do governo!

Quando iniciou sua gestão em janeiro, Belivaldo disse que agora tinha a “caneta com tinta” nas mãos, ou seja, os oito meses de 2018 ele apenas manteve o “modelo JB”. Prometeu que, de lá para cá, a gestão teria a sua “cara”. Com todo respeito, “galeguinho”, vossa excelência a coisa tá “feia”…

Chama o Edvaldo!

Quase três anos depois de gestão, o prefeito Edvaldo Nogueira decidiu dar uma resposta à sociedade e agora promete que, em dois meses, vai “mudar a cara de Aracaju”. Seria cômico se não fosse trágico! O povo paga caro o IPTU e está cansado deste tipo de política! É melhor escutar isso do que…presenciar mais um contrato emergencial…

Cancão sob pressão!

Este colunista é ouvinte do radialista e deputado Gilmar Carvalho (PSC). Bastou ele se colocar como pré-candidato a prefeito de Aracaju, logo o “sistema” começou a operar para afastá-lo da mídia, para tentar minimizar suas críticas. O “cancão” tem falado, repetidas vezes em perseguições. Coisas de governos “pé-pé-pé”…

Valadares Filho

Foi assim com Emília Corrêa, Rodrigo Valadares, Gilmar Carvalho e, agora, Valadares Filho (PSB). Quem ensaia ser pré-candidato a prefeito da capital, logo vem o “marketing do mal” para tentar descontruir a imagem ou “congelar” o projeto político da oposição. Já tem “profeta” anunciando o resultado da eleição de 2020. É mole?

Bomba!

Falando em Valadares Filho, são fortes os rumores que ele (leia o PSB) vem mantendo conversações com membros do Partido dos Trabalhadores. A turma estuda um projeto para a capital. A coluna não confirma, mas ouviu rumores de um encontro casual entre VF e a vice-governadora Eliane Aquino (PT). Será que sai uma aliança daí?

Exclusiva!

Outra fonte antecipou outra coisa: seria do maior gosto do ex-vereador Emerson Ferreira (Cidadania) uma chapa para prefeito de Aracaju numa composição com Eliane Aquino e Emília Corrêa (Patriota). É muito cedo, o Cidadania pode ter um nome nos seus quadros, Eliane nunca falou em pré-candidatura oficialmente, mas tudo pode acontecer…

Tá feio!

Este colunista já criticou aqui e vai repetir: se o governador está insatisfeito com o trabalho do jovem Manelito Franco no Turismo, chame o rapaz e o exonere. Se optou pelo prefeito Padre Inaldo (PCdoB) a Zé Franco em Socorro, assuma a posição! O que não dá para aceitar esse processo de “queimação” contínuo em andamento. Todo mundo já percebeu…

Falando nele!

Com projetos cadastrados no sistema do Ministério do Turismo e dependendo de liberação de recursos, o secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto, viajou para Brasília, em busca de apoio para as obras que beneficiarão a estrutura turística de Sergipe. Ao todo, são cinco cidades beneficiadas com aproximadamente R$ 60 milhões de intervenções estruturantes.

Com André, vai!

Em BSB, Manelito foi recepcionado pelo secretário-chefe do escritório do Estado Rio de Janeiro em Brasília, o ex-deputado federal André Moura, que mostrou entusiasmo pelos projetos apresentados e intercederá por Sergipe no encontro com o ministro do Turismo. Agora dá para acreditar que o nosso Turismo vai avançar…

Projetos

As cidades beneficiadas com os projetos são Aracaju, Itaporanga D’Ajuda, Indiaroba, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, conforme descreve o secretário. “O Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo, já fez os projetos, conseguimos as licenças e estamos dependendo da liberação dos recursos para início das obras. São projetos importantes que levarão desenvolvimento para estas cidades”, destacou Manelito.

Mais cortes

O jornalista André Barros espalhou nas redes sociais a informação de que o governador

Belivaldo Chagas suspendeu gratificações, adicionais e quaisquer vantagens pagas aos diretores e presidentes de empresas públicas, autarquias órgãos e fundações. “A medida de contenção de despesas pegou todo mundo de surpresa e vai transformar as remunerações desses gestores em salários efetivamente compatíveis com as funções desempenhadas. Os abusos serão coibidos”, explicou o comunicador.

João melhora em BSB

A boa notícia da quinta-feira (18) foi dada pela jornalista e filha Ana Alves: em vídeo gravado direto do hospital, em BSB, ela confirmou que seu pai, o ex-governador João Alves Filho não está mais sedado e abriu os olhos, seus órgãos voltaram a funcionar normalmente, e ele está começando a reagir. O “Negão” é mesmo um forte! Superou vários adversários em sua trajetória. Agora venceu o fake News. Ainda bem…

O “doce” da CUT

Na manhã dessa quinta-feira (18), na porta do Tribunal de Contas do Estado, antes da sessão do pleno, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) promoveu um ato político em defesa do conselheiro Clóvis Barbosa. O Tribunal, “que nunca prestou”, só ficou bom graças a Clóvis. Serviram “pizza e doce de leite”. Deveriam tá cobrando do governo pelo reajuste salarial dos trabalhadores que estão passando fome. Isso sim!

Falando no TCE

A juíza da 18ª Vara Cível de Aracaju, Fabiana Oliveira B. de Castro, rejeitou integralmente os embargos de declaração impetrados pelo senador da República, Alessandro Vieira (Cidadania), e pelo advogado Antônio Fernando Valeriano, que questionavam o direito de Flávio Conceição reassumir uma cadeira como membro titular do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A decisão

A magistrada decidiu que “DO DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, REJEITO-OS INTEGRALMENTE” por entender que os embargos são pertinentes apenas na hipótese de “omissão” ou de “eficácia infringente” na decisão da semana passada que arquivou as duas ações populares.

Está apto

Após ser absolvido das todas as acusações que lhe foram impostas no âmbito da Operação Navalha, Conceição luta para tornar sem efeito o ato administrativo que lhe aposentou compulsoriamente. Juridicamente falando, o entendimento é que após ser inocentado, ele está apto para exercer a função de conselheiro. Desde então, Alessandro Vieira e Antônio Valeriano decidiram recorrer do direito de Flávio Conceição retornar à titularidade do cargo.

25 é o dia “D”

O advogado Fabiano Feitosa, que faz a defesa de Flávio Conceição, apresentou um pedido para anular o ato administrativo que aposentou seu cliente e o TCE, na pessoa do conselheiro Carlos Alberto Sobral, como relator do processo, deverá apresentar seu parecer sobre o mérito na próxima quinta-feira (25), em sessão do pleno. Tanto a Coordenadoria Jurídica do Tribunal quanto o Ministério Público Especial de Contas já se posicionaram favoráveis ao retorno.

Da vaga

De acordo com o decreto legislativo 02/2009, da Assembleia Legislativa de Sergipe, a volta de Conceição para o TCE tende a ser confirmada para a vaga do também conselheiro Clóvis Barbosa, que chegou ao Tribunal após a aposentadoria compulsória de Flávio, fruto de uma escolha política feita pelos deputados estaduais e a sanção do governador à época. No meio jurídico o comentário é que a indicação não pode ser transferida para outra vaga.

Processo Legislativo I

O sub-secretário-geral da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, Igor Albuquerque, está ministrando um Curso de Noções Básicas de Processo Legislativo e de Técnica Legislativa, na Escola Judicial de Sergipe (Ejuse), para os servidores do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE). Igor é Advogado e Especialista em Direito Constitucional e em Direito Educacional.

Processo Legislativo II

O curso ministrado pelo servidor da Alese tem como objetivo de apresentar aos servidores do Judiciário os fundamentos que regem o processo legislativo e noções de técnica legislativa. “Aquelas perguntas são algumas das questões para as quais propomos a reflexão dos nossos cursistas. Trata-se de um curso de capacitação para servidores que, em geral, lidam com normas ou com a produção de textos normativos. O curso contemplará exposição de aspectos doutrinários e jurisprudenciais sobre a temática”, resumiu o especialista.

Honrado

Igor Leonardo destacou a iniciativa do TJSE, por meio da Ejuse, em promover o curso sobre processo legislativo e técnica legislativa. “É honroso contribuir com a formação/atualização dos servidores do Poder Judiciário do meu estado. Sempre fui muito bem recebido nessa casa, e tenho certeza, que será mais uma importante oportunidade de compartilhar conhecimentos e, evidentemente, de aprendizado com as experiências dos próprios servidores do Tribunal de Justiça”, concluiu.

TCE

A prefeita do município de Malhador, Elayne Oliveira de Araújo, foi recebida no Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), pela conselheira Susana Azevedo. Na ocasião, foram assinados dois Termos de Ajustamento de Gestão (TAGs), nos quais a gestora se compromete a adotar melhorias relacionadas às feiras livres e ao setor de controle interno da localidade. As assinaturas tiveram ainda a participação do procurador-geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello.

14 municípios

Malhador foi o último dos 14 municípios vinculados à relatoria da conselheira Susana Azevedo a aderir ao TAG das feiras livres. A ação visa reorganizar esses espaços, sobretudo quanto à dinâmica de arrecadação de tributos, para que haja total transparência. Já o Termo de Ajustamento na área do controle interno busca estruturar o setor com profissionais que tenham a qualificação necessária para revisar e fiscalizar os procedimentos e processos nos municípios sergipanos. Até o momento, também já assinaram este TAG os municípios de Pacatuba e Carmópolis.

Caso André Paixão I

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) instaurou um procedimento para investigar a prisão de um advogado ocorrida no município de Propriá. A entidade emitiu nota de repúdio e informou que já oficiou o Ministério Público Estadual e a Prefeitura Municipal para que também apurem o fato.

Caso André Paixão II

De acordo com a OAB/SE, o advogado André Luiz de Almeida Paixão estava em um terreno defendendo o direito à propriedade de seu cliente, quando dois servidores públicos, que estavam no local determinaram a prisão arbitrária do advogado, atendida ilegalmente por guardas municipais, inclusive, com emprego de força excessiva, uso de algemas e ofensas contra a honra, sem a existência de qualquer situação de flagrante delito ou ordem escrita da autoridade judiciária competente.

Inácio Krauss

“O repugnante fato, embora atinja diretamente – com lesões corporais – a pessoa do advogado, viola toda a advocacia e também a sociedade, na medida em que golpeia covardemente as prerrogativas profissionais, a dignidade da pessoa humana, o direito de ir e vir, a cidadania, que se constituem nos pilares do Estado Democrático de Direito”, diz um trecho da nota emitida pelo presidente da OAB/SE, Inácio Krauss.

O caso

O episódio aconteceu em Propriá, quando André estava em um terreno defendendo o direito à propriedade de seu cliente. Os munícipes que estavam no local determinaram a prisão arbitrária do advogado, atendida ilegalmente por guardas municipais. O presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, afirma que o caso consiste em grave atentado à classe e às prerrogativas profissionais, demonstrando imperiosas ações como a instituição da criminalização de práticas de violação aos direitos e prerrogativas dos advogados e advogadas.

Zezinho Sobral I

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) acompanhou representantes do Assentamento Caio Prado Júnior, de Santo Amaro das Brotas, em uma reunião com Wedson Andrade, superintendente de Patrimônio da Secretaria de Estado da Administração (Sead). O objetivo foi buscar alternativas para promover a regularização da área onde o assentamento está localizado.

Zezinho Sobral II

“Os trabalhadores vieram solicitar a intermediação do diálogo para que possam ter a legalização do espaço onde residem e produzem. Há um ofício de 2014 destinado à Secretaria da Agricultura, à época, visando a doação da área para a criação e implantação de uma Colônia Agrícola no âmbito do programa Reforma Agrária. Eles nos informaram que já foi feita a divisória, o levantamento topográfico da área e, agora, é preciso destravar as burocracias para avançar”, afirmou Zezinho Sobral.

Iran Barbosa I

O deputado estadual Iran Barbosa (PT) participou do Ato Público realizado pelo Sindicato dos Profissionais do Ensino do município de Aracaju (Sindipema), no Centro de Aracaju, contra o achatamento salarial, a desvalorização profissional e a retirada de direitos da categoria. Na oportunidade, o parlamentar reforçou a defesa em relação à obrigatoriedade de concessão do reajuste do valor do Piso Salarial do magistério de Aracaju com efeito nos níveis e classes da carreira da categoria.

Iran Barbosa II

Iran lembrou que essa é uma cobrança feita desde a época em que ocupava o mandato de vereador de Aracaju e que a defesa é feita à luz da obrigatoriedade legal, do compromisso assumido pelo prefeito e da situação financeira do município. “É preciso que o prefeito honre seus compromissos com o magistério e cumpra a legislação nacional”, cobrou.

Respeito ao magistério!

“O magistério municipal merece respeito e valorização. Não seremos vencidos pelo cansaço. Resistiremos, insistiremos na cobrança dos nossos direitos e denunciarmos, permanentemente, o desrespeito à legislação”, afirmou Iran Barbosa.

Espaço Militar I

O Governo do Estado através da PMSE (Polícia Militar do Estado de Sergipe) está fazendo a 2ª convocação os aprovados no último concurso da corporação para realizarem exame de saúde e pré-matrícula. Enquanto isso, nada do governo convocar os aprovados no último concurso do CBMSE (Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe).

Espaço Militar II

Importante salientar que o déficit de efetivo no CBMSE é extremamente grande e a cada mês vai aumentando, sem que o governo sinalize quando efetivamente convocará os aprovados do concurso dos bombeiros. O que se vê é a tropa do CBMSE cada vez mais sobrecarregada de serviço, face a falta de material humano devido a vários anos sem concurso e quando faz, é esta demora para convocar os aprovados.

Olha o Título!

Em Sergipe, foram cancelados 24.326 títulos eleitorais. Aracaju liderou o número de cancelamentos, com 9.655 títulos cancelados, seguido de Nossa Senhora do Socorro (1.865), Itabaiana (941), Estância (880), São Cristóvão (823) e Lagarto (790). Para evitar o cancelamento do título, regularize a situação no cartório eleitoral mais próximo. Isso pode acontecer com quem não votou ou não justificou a ausência a três pleitos seguidos, lembrando: cada turno é considerado uma eleição.

“Compliance Ignition”

Acontecerá em Aracaju o Compliance Ignition, no dia 2 de agosto de 2019, no Hotel Quality, das 8h30 às 12h15 e das 14h15 às 18h. Com realização da REVISTA ADVOGADOS, o evento, que se destina a discutir, debater e disseminar o tema “Compliance” e regras de governança pública e corporativa, terá a participação de renomados especialistas.

Investimentos

O assessor de investimentos Wilden Junior representou Sergipe no único escritório do Norte/Nordeste a ter um stand no maior evento de investimentos do mundo, a Expert 2019 promovida pela XP Investimentos que aconteceu no Transamérica Expo Center em São Paulo. O assessor sergipano prestigiou palestras com grandes nomes internacionais como Ben Bernanke, ex-presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e o nadador e maior medalhista olímpico da história, Michael Phelps. Wilden já deve aplicar os novos conhecimentos no atendimento aos seus clientes em Sergipe através da BP Investimentos.

Mentes Líderes

O Instituto Vem Saber vai realizar mais uma edição do encontro ‘Mentes Líderes’ neste domingo (21), em Aracaju. A capacitação será realizada no Hotel Confort, a partir das 8h. Serão 12 horas de treinamento com 10 palestras com renomados profissionais especialistas em business, marketing, produtividade, alta performance e vendas.

Mais inclusão

O prefeito Marcos Santana entregou um ônibus que integrará a frota de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semast). Adquirido com recursos do Programa Bolsa Família, o veículo auxiliará na execução de projetos sociais com prestação de atendimentos sociais, como cadastramento de Bolsa Família, acompanhamento social com equipes da Assistência. Inicialmente, o ônibus irá atender as comunidades atingidas pelas chuvas do Santo Inácio, Maria do Carmo III e Jardim Universitário.

Jucese

Após lançar duas turmas em Aracaju, a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) realizará também a capacitação “Registro Empresarial: sistema Agiliza 100% digital” na cidade de Tobias Barreto. A oficina acontecerá no dia 30 de julho, em parceria com a Prefeitura de Tobias Barreto, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Trabalho. Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, no site da Jucese.

Tetê Nahas

A Cia das Artes Tetê Nahas lança site oficial. Agora todas as informações da companhia estão reunidas no espaço na internet. Além disso, lá você pode conhecer os atores, os espetáculos, e também como ser parceiros. Para acessar: https://ciatetenahas.com

Arraiá dos Amigos

Neste sábado (20), acontecerá o “Arraiá dos amigos de William”, no Conjunto Augusto Franco, na Rua L-3, a partir das 20h. Entre as atrações estão confirmadas as bandas Forró Xamego da Gonzaga, Os Três Moleques e Zuerões do Forró. Para garantir o acesso do Grande Arraiá só com pulseiras/convite + 01 Kg de Alimento não perecível (Exceto Sal).

Futebol americano

A equipe feminina de futebol americano Alfa realizará recrutamento no próximo domingo (21), no Campo do Parque da Sementeira, em Aracaju. A seletiva se iniciará às 9h e contará com a atuação de jovens mulheres que tenham, no mínimo, 15 anos de idade, e possuam a pretensão de participar da equipe amadora e aracajuana considerada a única em atividade no Nordeste.

Ivana Santos

Para participar do processo, não é necessário que as participantes em questão saibam jogar futebol americano. É o que explica a diretora da equipe, Ivana Santos. “Todas nós não sabíamos das regras antes de começar a jogar. Portanto, queremos tranquilizar as interessadas nas vagas, pois no dia do recrutamento passaremos as noções básicas do jogo para todas elas”, enfatiza Ivana, que também comenta que não há distinção de peso ou estatura física.

Confiança

Domingo (21), às 16h o Confiança entrará em campo para enfrentar o Imperatriz do Maranhão. A disputa vale pela Série C do Brasileirão de futebol e o time proletário é vice-líder do grupo A. Além de ir torcer para que o clube do coração avance na competição, os torcedores que irão à Arena Batistão também poderão ajudar a quem mais precisa, ao participar da campanha Futebol Solidário.

Futebol solidário I

Realizada pela Federação Sergipana de Futebol (FSF) e pela Associação Desportiva Confiança, a campanha conta com o apoio da Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe (ACDS) e do Governo do Estado. O objetivo é mobilizar os torcedores azulinos que irão ao estádio, torcer pelo Dragão, a também doar itens de necessidade básica para a população que ficou desabrigada ou desalojada por conta das intensas chuvas que caíram em Sergipe nas últimas semanas.

Futebol solidário II

Alimentos não perecíveis, principalmente arroz e feijão, produtos de limpeza doméstica e itens de higiene pessoal são os mais necessárias, além de roupas e calçados em bom estado, lençol e colchão, que podem ser levados ao Batistão no domingo, onde uma equipe de voluntários receberá, organizará e fará a destinação para as localidades mais atingidas.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

[email protected] e [email protected]