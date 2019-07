BOLSONARO INAUGURA NA TERÇA O AEROPORTO GLAUBER ROCHA NA BA

Presidente fez o anúncio em transmissão ao vivo no Facebook

Obras

De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, a meta do governo federal é concluir obras inacabadas pelo país. Segundo Tarsício Freitas, atualmente o país tem cerca de 14 mil obras inacabadas.

“O mérito do [ministro] Tarcísio é não deixar a obra parada, é concluir a obra. Nós não pretendemos iniciar nenhuma obra, mas a nossa ideia é concluir o que foi feito”, ressaltou o presidente.

O ministro destacou ainda a conclusão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), que ligará o futuro Porto de Ilhéus (no litoral baiano) a Figueirópolis (em Tocantins). Com aproximadamente 1.527 quilômetros de extensão, a FIOL se conectará à Ferrovia Norte-Sul.

“Essa ferrovia deve ser concessionada no início do ano que vem, em 2020. Mas as obras vão ter continuidade, com recursos garantidos pelo governo federal”, afirmou.

200 dias

O presidente Jair Bolsonaro participou, na tarde desta quinta-feira, de cerimônia alusiva aos seus 200 dias de governo. Para marcar a data, o presidente anunciou várias medidas, como a revogação de normas e decretos que desburocratizam a administração pública.

Bolsonaro também assinou a regulamentação do Selo Arte, que permite a venda de produtos artesanais de origem animal em todo o país. A medida deve beneficiar, por exemplo, produtores de queijos, doces e embutidos.