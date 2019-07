Campanha em Lagarto incentiva adesão ao registro nacional de doadores de medula

19/07/19 - 17:00:24

Faça parte do REDOME! Com esse chamamento público acontece na próxima semana em Lagarto campanha de incentivo à doação de medula óssea, como forma de adesão de voluntários ao REDOME, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, responsável pela manutenção das informações de todos os doadores voluntários cadastrados no país.

A iniciativa contará com palestra de sensibilização e esclarecimento, na próxima terça-feira, 23, às 9 horas, no auditório do Centro de Simulações e Práticas do Campus UFS Lagarto, para alunos de graduação, residentes e profissionais de saúde, com inscrição através do endereço https://tinyurl.com/y4mkq33b

E com a realização de coleta para teste de compatibilidade, que acontecerá na quinta-feira, 25, sendo para o público em geral na UFS, no horário de 9 às 17 horas. E para os colaboradores do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS) na própria unidade hospitalar, no horário das 8 às 21 horas.

“É importante salientar a importância do envolvimento da população não só no cadastro pessoal, como também em campanhas e movimentos para aumentar a captação de doadores voluntários para o tratamento e possível cura das pessoas portadoras de leucemia, aplasias e linfomas”, ressalta Carlyle Lopes Pinto, apoiador e captador de doadores voluntários de medula óssea, vinculado ao REDOME e em parceria com o HEMOSE de Aracaju.

O palestrante lembra que atualmente cerca de 4000 brasileiros portadores de doenças hematológicas (do sangue) procuram por um doador de medula óssea compatível. “Em muitos casos, o transplante é o procedimento com melhor possibilidade de cura”, destaca Carlyle. A campanha ‘Faça parte do REDOME!’ conta com apoio do HEMOSE, Gerência de Ensino e Pesquisa do HUL e Departamento de Enfermagem da UFS Lagarto.

Doação Medula Óssea

A doação de medula óssea é importante para o tratamento de pacientes com doenças que comprometem a produção normal de células sanguíneas, como as leucemias, além de portadores de aplasia de medula óssea e síndromes de imunodeficiência congênita. A medula óssea contém as células-tronco hematopoéticas que produzem os componentes do sangue, incluindo as hemácias ou glóbulos vermelhos, os leucócitos ou glóbulos brancos – que são parte do sistema de defesa do nosso organismo -, e as plaquetas, responsáveis pela coagulação.

Para o cadastramento no REDOME o doador deve apresentar um documento original de identidade e preencher um formulário com suas informações pessoais. Além disso, será necessária a coleta de uma amostra de sangue (5 ml) para testes futuros de verificação de compatibilidade.​

Da assessoria