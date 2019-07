Cantor Kaelzinho Ferraz recebe o Prêmio Sanfona de Ouro 2019

19/07/19 - 09:43:55

Feliz com o reconhecimento do público, o cantor Kaelzinho Ferraz, recebeu na última sexta-feira dia 12 de julho, o Prêmio Sanfona de Ouro 2019, na categoria Consagração Popular, mostrando a riqueza da música em nosso Estado.

Troféu Sanfona de Ouro foi criado com o objetivo de dar destaque aos artistas e profissionais envolvidos nos festejos juninos sergipanos. O prêmio veio na esteira dos consagrados Troféu Caymmi e Troféu Capiba, que premiam os destaques do carnaval da Bahia e de Pernambuco, respectivamente, além de valorizar e promover artistas e outros profissionais da música, imprensa, turismo e eventos do estado.

Na oportunidade, Kaelzinho, lembrou da sua trajetória e agradeceu aos amigos que lhe acompanham nessa caminhada que é a banda, empresários e principalmente os fãs, que são a razão de seu sucesso.

ACREDITE NOS SEUS SONHOS, nunca desista, todos os sonhos podem se tornar realidade, “ frisou Kaelzinho.

Assessoria de Comunicação