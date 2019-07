Comandante-geral participa da entrega de 400 pistolas para as PM e PC

19/07/19 - 15:54:13

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, participou da entrega de 400 pistolas Glock as Polícias Militar e Civil. O evento ocorreu na manhã desta sexta-feira, 19, na sede da Secretária de Segurança Pública (SSP), em Aracaju.

Como parte dos investimentos na Segurança Pública de Sergipe o Governo do Estado, Belivaldo Chagas, entregou 400 pistolas Glock para as Polícias Militar e Civil. O material é de origem austríaca e foi entregue as principais unidades das instituições que compõem a SSP.

Durante o evento, o coronel Marcony Cabral agradeceu ao Governador do Estado e destacou que a entrega desses equipamentos modernos contribuirá para o desenvolvimento dos trabalhos dos policiais militares na redução de índices para o Estado de Sergipe.

“É de importância fundamental e é uma forma que o governo tem de valorizar o trabalho da Segurança Pública de Sergipe”, frisou o comandante.

O Secretário de Segurança Pública, João Eloy, agradeceu ao Governador do Estado e destacou que o governador está investindo em uma das melhores polícias do Brasil. “Enquanto tiver condições pode investir que é uma polícia que, realmente, dá resultados, disse.

Na ocasião, Belivaldo Chagas ressaltou que é preciso que as Polícias, Militar e Civil, tenham condições no trabalho e que para isso o Estado de Sergipe vem realizando trabalhos por meio da SSP. Ele ainda aproveitou o momento para agradecer o trabalho que os policiais militares e civis vêm realizando na redução dos índices de homicídios no Estado de Sergipe.

Segundo o comandante-geral, “inicialmente, as armas serão distribuídas na Polícia Militar para as unidades que fazem o recobrimento em todo estado e, num segundo momento, buscaremos estender para todos policiais militares ”, destacou.

Também estavam presentes na reunião o Comandante do Policiamento Militar da Capital, coronel Neto; o Comandante do Policiamento Militar do Interior, coronel Fábio Rolemberg; comandantes de unidades especializadas da Polícia Militar; delegados de Polícia Civil e demais autoridades civis e militares.

Fonte e foto PM/SE