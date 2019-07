DAGV CONTABILIZA MAIS DE 400 MEDIDAS PROTETIVAS E 200 PRISÕES EM FLAGRANTE

19/07/19 - 13:09:36

Os dados, contabilizados pela unidade que é plantonista, são referentes ao primeiro semestre deste ano

O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) é um importante aliado no combate à violência contra a mulher, idosos, crianças e adolescentes, e pessoas discriminadas por questões de orientação sexual e também religiosas. De janeiro a junho, a unidade especializada registrou 294 prisões em flagrante e 415 medidas protetivas concedidas. O departamento funciona de forma integral desde outubro de 2018.

De acordo com o levantamento feito pela unidade, no primeiro semestre deste ano, foram confeccionados 294 Autos de Prisão em Flagrante. Apenas no mês de junho de 2019, foram registradas 50 prisões em flagrante, sendo 33 na capital, 11 em Nossa Senhora do Socorro, e as demais em São Cristóvão (três), Barra dos Coqueiros (duas) e Laranjeiras (uma).

Já quanto às medidas protetivas concedidas para as vítimas de ameaças, o DAGV contabilizou 415 sentenças expedidas. Neste mês, os dados apontam que na capital foram 63 medidas, ao passo em que Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão tiveram três cada uma, já a Barra dos Coqueiros e Laranjeiras contabilizaram uma sentença em cada cidade.

É nos procedimentos de atendimento do DAGV que a educadora e cantora Cristiane de Lis encontrou a solução para o problema pelo qual estava passando junto ao então companheiro. Ela destacou que o apoio dos profissionais presentes no departamento foi fundamental e ressaltou que é importante recorrer a unidade.

“Eu fui bem atendida por profissionais capacitados, preparados, que me deram todo o aparato. Eu fui orientada primeiramente por uma policial, depois nós prestamos o boletim de ocorrência, fomos até a delegada e foi marcada uma audiência de conciliação. Ele foi chamado, compareceu e solucionamos o problema”, realçou.

A educadora também mencionou a importância das pessoas não deixarem de informar ao DAGV sobre as agressões e ações violentas que sofram. “As pessoas têm medo de denunciar, de procurar e de saber seus direitos, e por não saberem, acham que nada pode acontecer. Eu aconselho que não tenham medo e compareçam. Porque amanhã pode ser tarde. Nós temos procurar nossos direitos e não nos calarmos”, alertou.

A aposentada Darci Alves também precisou do atendimento do DAGV e ressaltou o acolhimento dos profissionais da unidade, os quais ela considera como uma família, estando sempre presentes, ajudando e orientando em todas as etapas desde a comunicação, assim como uma família.

“Eu me senti super acolhida. Eu até fiquei admirada, justamente por eu não ter mais família. Então aqui eu senti como se fosse a minha família, me senti mais forte com o acolhimento de todos aqui. E eu fiquei com a certeza de que eu não estou sozinha. O DAGV ajudou a me fortalecer e saber que posso contar com todos aqui”, disse.

Ela conta que foi sugerida uma medida protetiva, mas que a equipe aceitou a sugestão da tentativa de uma conciliação, que deu resultado. “O delegado sugeriu a medida e eu disse vamos primeiro a mediação. Meu filho veio, foi feita a mediação e graças a Deus e a todos do DAGV, hoje eu estou dormindo melhor, voltou a minha alegria de viver. Eles me deram esse encorajamento, levanto minha alta estima e hoje eu estou mais feliz”, contou.

A delegada Mariana Diniz destaca a importância do funcionamento da unidade como plantonista especializada nesse atendimento. “As pessoas se sentem mais acolhidas sabendo que tem um plantão especializado, que o atendimento é mais humanizado e que trabalham aqui profissionais que passaram por um curso de qualificação. É um atendimento diferenciado”, frisou.

O atendimento do DAGV também conta com profissionais preparados para receber as vítimas a qualquer momento. “Se tiver interesse a vítima é atendida por uma equipe multidisciplinar, porque muitas vezes aquela mulher, ou qualquer outro grupo vulnerável, chega fragilizada, muitas vezes em dúvida, quer as vezes só uma orientação e nós estamos aqui para acolher para que ela se sinta encorajada, que com a gente aqui ela saiba quais são os direitos dela, quais são as possibilidades”, complementou a delegada.

DAGV Plantonista

Desde outubro de 2018, o DAGV funciona em tempo integral. As vítimas de violência doméstica, ameaças e outras ações criminosas, sejam mulheres, idosos, crianças e adolescentes, deficientes, e pessoas pertencentes ao Grupo LGBTQ+, além de vítimas de discriminação em relação a cor da pele ou crenças religiosas e culturais, por exemplo possuem a unidade à disposição.

“Depois que o DAGV começou a trabalhar em regime integral de plantão, houve um aumento significativo na demanda, principalmente na Delegacia da Mulher, porque antes do plantão às vezes as mulheres iam à delegacia plantonista, noticiavam o fato mas não retornavam. Agora, elas vão ao plantão e já recebem a medida protetiva ou até mesmo é lavrado o auto de prisão em flagrante e já damos andamento ao inquérito policial”, ressaltou a delegada Renata Aboim, também do DAGV.

Na unidade estão presentes divisões especializadas o atendimento mais célere das vítimas. O DAGV conta com a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), a Delegacia Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav), a Delegacia de Atendimento aos Idosos e Pessoas com Deficiência (DEAIPD) e a Delegacia de Atendimento aos Crimes Homofóbicos, Raciais e de Intolerância Religiosa (Deachri).

Informações e foto SSP