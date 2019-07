Denúncia de que enfermeiros ganham R$ 13 mil é Fake News, afirma secretaria de saúde

19/07/19 - 16:19:53

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), afirmam que é mais uma Fake News a denúncia feita pelo ex-diretor do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), Luis Eduardo, de que enfermeiros com cargos recebem salários de R$ 13 mil. “É importante verificar que o Portal da Transparência mostra valores brutos dos profissionais. E para se chegar a um patamar parecido ao que foi dito, se trata de um enfermeiro de carreira que tem função gratificada, como coordenadores e gerentes, e que naquele mês recebeu o terço de férias”, disse o coordenador de Recursos Humanos da FHS, Gabriel Santos Santana.

Segundo ele, em relação ao que foi mencionado de que um enfermeiro para trabalhar na assistência recebe em média R$ 3 mil, até isso depende. “Se ele é estatutário e agregou triênio durante os anos de trabalho. Se for celetista pode receber nessa média, caso faça horas extras. Em média, o salário base do enfermeiro da rede hospitalar tem uma variação entre R$ 2.500 e R$ 5 mil”, atestou o coordenador.

Em relação ao outro ponto da denúncia, de que existem duas salas do centro cirúrgico do Huse paradas, o superintendente da unidade hospitalar, Darcy Tavares, informou que as salas estão em reforma, cuja obra está prevista para ser concluída no final deste mês, e lembrou que as salas foram fechadas por Luiz Eduardo. “Ao assumir, coloquei três salas em funcionamento, paralisadas pela gestão anterior”, disse Tavares, estranhando seu antecessor não lembrar-se de que deixou o centro cirúrgico com sua capacidade operacional reduzida à metade.