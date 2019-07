DEPUTADA RETORNA À CELSE E DISCUTE FIM DO ZOOLÓGICA NO PARQUE DA CIDADE

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) se reuniu com o presidente da Central Elétrica de Sergipe S.A (Celse), Pedro Litsek, durante a última semana, para tratar da contrapartida ambiental da empresa no Estado de Sergipe. A ideia da parlamentar é que este compromisso da Celse seja garantido para a transformação do zoológico do Parque da Cidade em um santuário ecológico para o abrigo de animais silvestres.

No encontro o presidente explicou a Kitty que existem mais dois projetos disputando a contrapartida da empresa além da criação do santuário. Ambos envolvem a criação de um parque natural em área ambiental no estado. “A informação é importante para que possamos nos manter vigilantes quanto à situação do zoológico e lutar pela sua extinção.”, argumenta.

Após o encontro, Kitty Lima deliberou uma nova reunião, desta vez com o comitê da Celse responsável pela decisão. “Vamos procurar esse comitê para discutir a bandeira e a ideia de que o projeto escolhido seja nos termos que defendemos de reestruturação do zoológico do Parque da Cidade”, conclui Kitty.

Solicitação ao governador

No início de junho, a deputada estadual se reuniu com o governador Belivaldo Chagas (PSD) e levou a solicitação para que o Governo de Sergipe apoie a iniciativa de reestruturação do zoológico a partir da sua transformação em santuário. Desde então, Kitty tem mantido uma agenda junto à Celse com a finalidade de dar um desfecho positivo à luta.

Com esse mesmo intuito, a parlamentar marcou uma agenda em julho com o diretor-presidente da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), Jefferson Feitoza, e solicitou o apoio da empresa. Em ambos os casos houve aceno positivo. “Foram reuniões proveitosas e que confirmaram aquilo que venho cobrando há muito tempo: não há como continuarmos com o zoológico de Aracaju em funcionamento. Estamos somando forças para por um fim definitivo e iniciarmos um novo projeto que beneficiará os órgãos ambientais e os animais silvestres”, conclui.

