Prorrogado: edital para startups receberá inscrições até o próximo dia 30 de agosto

19/07/19 - 17:00:49

Inscrições foram prorrogadas mais uma vez para dar mais chance aos empreendedores

Quem é empreendedor e tem Ideias inovadoras que contribuam para o desenvolvimento social, científico, tecnológico e econômico de Sergipe, tem até o dia 30 de agosto para submeter sua inscrição no Programa Centelha em Sergipe. As inscrições, que encerrariam no 20 de julho, foram mais um vez prorrogadas, oportunizando que ainda mais pessoas apresentem propostas e possam contribuir para desenvolver e disseminar a cultura do empreendedorismo inovador e acelerar a geração de novos empreendimentos de base tecnológica no estado.

A data foi prorrogada por junho e julho serem períodos de férias, em que as pessoas viajam e as instituições de ensino entram em recesso. Por isso, o Governo de Sergipe através da Fundação de Apoio à Inovação Tecnológica (Fapitec-SE), solicitou a prorrogação do edital junto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). “Acreditamos que dessa forma teremos ainda mais ideias sendo submetidas, uma vez que poderemos atuar mais incisivamente nas universidades sergipanas”, observa o diretor técnico da Fapitec, Ronaldo Guimarães.

O Programa Centelha em Sergipe conta com uma série de parceiros que apoiam e dão suporte a realização do programa. São eles Fapitec, Sedetec, SergipeTec, Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Tiradentes (UNIT), Instituto Evaldo Lodi (IEL), Instituto Federal de Sergipe (IFS), Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe (Fanese), Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), Instituto de Pesquisa em Tecnologia e Inovação (IPTI), JRabelo Gestão da Inovação, Grupo Rede+, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Acelerase, e a Secretaria de Estado da Educação, Esporte e Cultura (SEDUC).

Edital

As empresas selecionadas deverão atuar em áreas como a Pesca e Aquicultura; Petróleo e Gás; Agronegócio; Fabricação de Alimentos e Bebidas; Têxtil, Confecção e Calçados; Comércio e Varejo; Construção Civil; Economia do Turismo, Gastronomia, Marketing e Mídias; Eventos e Lazer; Meio Ambiente, entre outras.

O Programa Centelha foi lançado em Sergipe no último dia 03 de junho na sede do Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) e contou com a presença do governador Belivaldo Chagas. O Centelha busca criar até 23 startups e capacitar empreendimentos ou processos inovadores para o desenvolvimento de bens ou serviços. Na criação das empresas, cada projeto receberá até R$ 53 mil, não reembolsáveis. A execução tem prazo de um ano.

Inscrições

Para inscrever a ideia no Centelha basta acessar o site (www.programacentelha.com.br), selecionar seu estado, ler atentamente as regras do edital e clicar no botão de inscrições. Na primeira etapa do programa, o participante deverá responder a quatro questões-chaves: (1) qual é o problema que pretende resolver, (2) qual é a solução proposta, (3) qual é o seu diferencial frente ao que já existe no mercado, e (4) quem é a equipe que irá desenvolver o negócio.

O Centelha também está no YouTube (https://www.youtube.com/c/ProgramaCentelha) com uma série de de capacitações que traz as principais dicas para quem quer submeter uma ideia com maiores chances de aprovação. Mais informações, podem ser obtidas no setor de inovação da Fapitec: (79)3259-3007.