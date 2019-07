EDVALDO E PADRE INALDO DISCUTEM SOBRE A LICITAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na tarde desta quinta-feira, 18, em seu gabinete, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo. Na ocasião, os gestores municipais aprofundaram as discussões sobre o consórcio metropolitano de transporte público. Eles também falaram sobre possíveis parcerias, as administrações das cidades as quais governam, e sobre os rumos que elas tomarão, neste novo momento de governabilidade, já na fase de avanços.

“É o fortalecimento desta parceria neste momento de avanços, das duas cidades. Nos reunimos, mais uma vez, para discutir o trabalho de integração entre Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, fundamentalmente sobre o Consórcio Metropolitano de Transporte Público sobre o qual vamos avançar nas discussões a partir de agosto para dar maior celeridade a licitação. É chegado o momento de debater temas que possam fazer as duas localidades se desenvolverem, com ações conjuntas, no sentido, principalmente, do transporte coletivo”, destacou Edvaldo.

O prefeito ressaltou também a importância da atuação entre os municípios vizinhos, tendo como foco a melhoria de vida dos cidadãos. “Falamos sobre o que estamos fazendo de positivo em Aracaju e ele em Socorro, trocamos experiências, as nossas dificuldades, a ideia de que temos que estar cada vez mais juntos, mais fortes, principalmente porque são cidades que estão ligadas. Uma conversa de amigos e dos prefeitos da capital e da maior cidade do Estado, onde se concentram a maior população de Sergipe, maior número de trabalhadores e, juntas, representam mais de 50% do PIB do Estado”, reforçou.

Assim como Edvaldo, o gestor de Nossa Senhora do Socorro definiu o encontrou como “um momento de muita alegria”. “Edvaldo é um político de larga experiência, que está em seu terceiro mandato como prefeito de Aracaju e que tem dado sempre orientações para que a gente venha a crescer e trabalhar cada vez mais por nossas cidades. Precisamos alimentar essa aliança para enfrentar as dificuldades. Através dessa comunicação e parceria, nós conseguimos aprender muitas coisas que podem enriquecer o município de Socorro. Além disso, debatemos sobre um tema importante, o consórcio metropolitano, que vai facilitar bastante o transporte e modificar a vida daqueles que necessitam do serviço diariamente”, afirmou Inaldo.

