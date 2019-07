Encontro Sergipano Educação e Filosofia que acontece dia 3 está com inscrições abertas

19/07/19 - 05:39:08

Professores de Filosofia que lecionam na rede estadual de ensino e graduandos e pós-graduandos na área já podem se inscrever no Encontro Sergipano Educação e Filosofia, que acontecerá no dia 3 de agosto. O evento é promovido pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), por meio do Programa Estadual de Residência Pedagógica. As atividades começam a partir das 9h, no Auditório do Departamento de Filosofia, Campus São Cristóvão.

O público interessado deverá se inscrever no portal Sigaa, por meio do endereço eletrônico www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/extensao/consulta_extensao.jsf e seguir as instruções, até o dia 30 de julho. As inscrições também poderão ser feitas no dia e local do evento. A programação contará com palestras, rodas de conversa e exibição de vídeos.

Com o propósito discutir a interface Educação e Filosofia, o encontro pretende congregar professores (educação básica e superior) e estudantes (graduandos e pós-graduandos) de Filosofia em torno da philia (amizade) e da sophia (sabedoria), a luz dos temas mais candentes da Educação. Além disso o objetivo é discutir a luz das reformas ocorridas recentemente no ensino médio, o impacto das políticas públicas no ensino da filosofia e na formação dos professores e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – Currículo Sergipano.

O coordenador institucional da Residência Pedagógica/UFS, professor Christian Lindberg destaca que o encontro discutirá temas importantes do cenário educacional sergipano. “Nessa primeira edição, o objetivo central é discutir as reformas em curso, como a lei 13.415, a BNCC, e as diretrizes curriculares para o ensino médio, que são legislações que trazem uma nova configuração para educação”, informa.

Confira a programação completa: https://bit.ly/2JCl79C

