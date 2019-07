Equipe de futebol americano realiza recrutamento em Aracaju no próximo domingo

19/07/19 - 05:39:41

A equipe feminina de futebol americano Alfa realizará recrutamento no próximo domingo, 21, no Campo do Parque da Sementeira, em Aracaju. A seletiva se iniciará às 9h e contará com a atuação de jovens mulheres que tenham, no mínimo, 15 anos de idade, e possuam a pretensão de participar da equipe amadora e aracajuana considerada a única em atividade no Nordeste.

Para participar do processo, não é necessário que as participantes em questão saibam jogar futebol americano. É o que explica a diretora da equipe, Ivana Santos. “Todas nós não sabíamos das regras antes de começar a jogar. Portanto, queremos tranquilizar as interessadas nas vagas, pois no dia do recrutamento passaremos as noções básicas do jogo para todas elas”, enfatiza Ivana.

Ivana também comenta que não há distinção de peso ou estatura física. “Quem se sentir insegura quanto a esses aspectos, não precisa se preocupar! Em cada posição do futebol americano é necessário um perfil e ninguém, com suas características individuais, fica de fora”, argumenta.

Além da idade mínima, a equipe Alfa informa que as voluntárias devem trajar roupas de prática esportiva, a exemplo de shorts ou leggings, camisa e tênis ou chuteira. “A gente também recomenda a utilização de filtro solar e água para a hidratação”, conclui Ivana Santos.

A Alfa foi fundada em 2012 por um grupo de dez jovens que treinavam futebol americano em uma equipe que veio a ser extinta. Durante os seus sete anos de existência, a equipe disputou três edições do campeonato brasileiro, tendo obtido o terceiro lugar na competição realizada em estados como São Paulo, Cuiabá e Rio de Janeiro durante o ano de 2015.

O quê? Recrutamento da equipe feminina de futebol americano Alfa

Onde? Campo do Parque da Sementeira

Quando? Domingo (21) às 9h

Pré-requisitos? VONTADE!

Fonte e foto assessoria