FRENTE FRIA E CHUVAS CHEGAM A SERGIPE E DEVEM SEGUIR ATÉ A PRÓXIMA TERÇA-FEIRA

19/07/19 - 05:00:20

“Frente fria chegou na manhã desta quinta-feira, 18, em Sergipe”, revela o meteorologista Overland Amaral do Centro de Meteorologia do Estado, ligado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs). Essa frente fria ocasionará a queda de temperaturas e de chuvas de leve à moderada em todas as regiões de Sergipe.

Segundo o Centro de Meteorologia do Governo do Estado há previsão de chuva com volume de água que pode ser de 50mm. “As temperaturas mínimas devem chegar de 15° à 17° no Agreste e Sertão, e na Grande Aracaju devem chegar a 18°. As chuvas serão de leve a moderada, com intensidade maior na noite e madrugada. No Agreste Central, de domingo a terça-feira as chuvas devem se intensificar, já no Sertão Sergipano as chuvas permanecer de moderadas a leve”, explica.

As temperaturas máximas na capital podem chegar aos 28°. Nas próximas 48h a previsão meteorológica alerta também para a possibilidade de ventos fortes na região litorânea da capital.

Alerta por SMS

A Defesa Civil acionou o serviço de alerta por SMS para os usuários. O mecanismo é disponibilizado pelo Ministério da Integração Nacional e abrange informações da Defesa Civil Estadual e Municipal. Para ter acesso aos alertas é necessário realizar o cadastro por meio de mensagem de texto enviada para o número 40199. O serviço é gratuito.

Para fazer o cadastramento e receber os alertas, o cidadão deverá acessar o campo de mensagens (SMS) do celular, e no campo de indicação do destinatário incluir o número 40199. Em seguida, no corpo da mensagem, deverá ser colocado o CEP da região. Após evitar a mensagem, em alguns segundos, o usuário receberá uma mensagem de confirmação. Caso algum dado tenha sido digitado de maneira equivocada o sistema informará o problema e será possível refazer o cadastro. Será possível cadastrar mais de um CEP.

ASN

Foto: Marcos Rodrigues