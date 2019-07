Ginasta do Clube Jardins Iracema Alves é selecionada para campeonato Sul-Americano

Após a participação na seletiva para o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica, ocorrido no Rio de Janeiro (RJ), em junho último, a ginasta Maria Flávia Britto, do Colégio Jardins/Clube Jardins Iracema Alves, foi a única sergipana selecionada para compor a equipe da Seleção Brasileira Individual. O Sul-Americano será realizado em Lima/Peru, no mês de outubro.

Aos 13 anos e integrando a categoria Juvenil AC4 (13 e 14 anos), Maria Flávia conta que está treinando bastante para ter um desempenho ainda melhor. “Me sinto muito feliz e empolgada. Estou dando o meu melhor para conseguir um bom resultado. É uma grande satisfação poder representar o Brasil, o meu estado, meu colégio e meu clube, que sempre investiram e acreditaram em mim, contribuindo para minhas conquistas”.

De acordo com a técnica Iracema Alves, a ginasta está com a rotina de treinos intensa e, desde o início do ano teve convocações para avaliação, visando compor a seleção brasileira individual em disputas. “Agora, sendo a única Sergipana a compor a seleção brasileira na prova individual, representando o país, Sergipe e o Colégio Jardins, intensificaremos ainda mais os nossos treinamentos, já que os campeonatos principais acontecem em outubro. O Campeonato Brasileiro será em Brasília e também estaremos em Lima/Peru, para o Sul-Americano”, afirma.

Iracema explica, ainda, que há muitas participantes na prova individual e a disputa é intensa. “Foram selecionadas apenas as três melhores do país e a nossa ‘Fafá’ está entre elas. Minha expectativa é grande. Maria Flávia é uma ginasta nova, mas muito talentosa e disciplinada. Ela sabe o que quer e treina duro para se superar a cada dia. Juntas trabalhamos firme, com muito amor e dedicação ao que fazemos. O ginásio e nossa segunda casa. Posso dizer que ela evolui a cada dia. Maria Flávia está apenas iniciando sua carreira e tem muito o que crescer, mas já é destaque e trará mais alegrias para o nosso estado. Estamos felizes e daremos o nosso melhor”.

Uma das maiores dificuldades para a atleta e o corpo técnico é arcar com todas as nossas despesas para participar dos eventos. “As atletas não têm patrocínio ou bolsa para que possam investir na carreira. “É uma atleta que vem se destacando há um bom tempo e acreditamos que é um futuro promissor na Ginástica. Precisamos participar de treinamentos fora do país e de campeonatos para que ela possa progredir. É tudo conquistado com muito esforço. Agora, por exemplo, teremos que arcar com os nossos custos – Maria Flávia e meu – para a participação nesse grande evento. Temos apoio do Colégio Jardins, mas precisamos de patrocinadores para se somar à nossa equipe, já que são muitos custos”, ressalta Iracema.

Títulos

Maria Flávia já agrega títulos em seu currículo, se revelando nas disputas em que participou. Já foi Tetra Campeã Sergipana; Campeã Individual Geral e campeã em todas as provas em que participou no Torneio Nacional de Ginástica Rítmica em 2016; Campeã Individual Geral e prêmio de Campeã Absoluta no Torneio Internacional Summer Stars, realizado em Portugal, no ano de 2016; medalhista de prata no aparelho bola e medalha de bronze no aparelho arco no Campeonato Brasileiro em 2017; terceiro lugar individual geral categoria Elite, no Torneio Internacional Copa Alemania, realizado no Chile, em 2018; e medalha de bronze aparelho bola, nos Jogos Escolares da Juventude em 2018.

Foto: Ricardo Bufolin

Assessoria de Comunicação/Imprensa

Clube Jardins Iracema Alves