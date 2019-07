Governadores do Nordeste se indignam com retaliação de Bolsonaro a Governos estaduais

19/07/19 - 19:44:35

Os governadores do Nordeste publicaram nesta sexta-feira (19), uma nova carta assinada por todos os chefes do executivo da região, em que anunciam que “em respeito à Constituição e à democracia, sempre buscamos manter produtiva relação institucional com o Governo Federal”.

Os governadores acrescentam que “independentemente de normais diferenças políticas, o princípio federativo exige que os governos mantenham diálogo e convergências, a fim de que metas administrativas sejam concretizadas visando sempre melhorar a vida da população”.

– Recebemos com espanto e profunda indignação a declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, transmitindo orientações de retaliação a governos estaduais, durante encontro com a imprensa internacional, diz a carta para finalizar: “aguardamos esclarecimentos por parte da presidência da República e reiteramos nossa defesa da Federação e da democracia”.