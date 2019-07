Governo corta o pagamentos de adicionais a diretores de empresas e autarquias

19/07/19 - 08:28:46

O governador Belivaldo Chagas (PSD) determinou nesta quinta-feira (18) que seja cortado de imediato, o pagamento de gratificações, adicionais e qualquer outra vantagem a servidores que ocupam cargos de diretores de empresas e autarquias do estado de Sergipe. O decreto foi publicado no Diário Oficial do estado.

O governador vem tomando medidas no sentido de conter as despesas e principalmente, proibir abusos nos pagamentos de gratificações nessas empresas e autarquias.

Belivaldo vem procurando enxugar a máquina administrativo por conta da dificuldade financeira do estado Sergipe.