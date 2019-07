Grupo de Idosos do bairro Bugio, em Aracaju, comemora três anos de atividades

O Espaço Cuidar Bugio celebrou, na tarde da quarta-feira (17), o aniversário de três anos do Grupo “Caminhando com a Melhor Idade”. A celebração contou com missa em ação de graças, apresentação de coral e dança com os integrantes do grupo, entrega de troféus “Amigos do Grupo” e baile com a cantora Cida Marques. Frequentando o espaço mantido pela secretaria de Estado da Inclusão, da Assistência Social e do Trabalho (Seit) na zona Norte de Aracaju, o grupo é formado por 43 idosos.

O evento começou com a missa celebrada pelo Pe. Jadilson Andrade, acompanhada pelo coral de integrantes do grupo. “Estamos aqui para agradecer por mais um aniversário do Grupo Caminhando com a Melhor Idade. São três anos de uma caminhada com muitos desafios e motivações, e nos alegramos pela perseverança de todos os integrantes deste grupo. Só temos a agradecer a Deus pelas dádivas, graças e bênçãos que a cada vez mais Ele vai nos concedendo”, disse o padre.

Após a missa, o grupo esbanjou energia com apresentação de dança no estilo ‘anos 60’. O único homem do grupo, Seu Maruim, se divertiu entre as damas. “Com 80 anos, sou muito feliz por fazer parte de uma coisa linda dessa. Esse grupo é uma benção. Eu participo de todas as atividades, pois o prazer que eu tenho é esse. Só traz coisas boas para minha vida, saúde, tranquilidade, sem falar na juventude toda que me apóia. É uma beleza, só felicidade”, declarou Seu Maruim.

No Espaço Cuidar Bugio, o grupo participa de atividades todas as terças e quintas-feiras, como aulas de dança, de canto, missas e passeios; além de palestras, filmes e rodas de conversa às quartas-feiras. A coordenadora geral dos Espaços Cuidar e madrinha do grupo, Avanize Santos, destaca a intenção do trabalho realizado. “Proporcionamos uma gama de atividades, com parcerias e voluntariado. Nossa intenção é que aqui seja uma extensão da casa deles e que tenhamos também a participação de toda a família, para aumentar cada vez mais a autoestima e a qualidade de vida deles”, conta.

O grupo é coordenado pela assistente social Jussara Santos, que destaca os benefícios gerados para os idosos. “O grupo surgiu do sonho de ver o idoso ter uma qualidade de vida diferenciada. No bairro Bugio, temos um quantitativo significativo de idosos em casa, sem ter o que fazer. Quando fui convidada para compor o Espaço Cuidar, trouxe essa ideia e o projeto foi abraçado. Começamos dia 13 de julho de 2016, e de lá para cá percebemos a mudança na vida deles, tanto física quanto emocional. A importância do grupo para eles é a certeza de que aqui eles têm voz. Aqui, eles se sentem mais jovens, mais atuantes, mais felizes”, afirma a coordenadora.

A senhora Maria Aparecida da Silva, de 69 anos, faz parte do grupo “Caminhando com a Melhor Idade” desde o seu início, e ressalta os benefícios que sente em sua vida. “O grupo me traz muita alegria, sinto felicidade por estar com as colegas, por podermos nos reunir. Aqui, a gente se diverte e se distrai bastante. O Espaço Cuidar é muito importante para nós. É onde nos reunimos, como se fosse nossa casa, pois somos uma família”, afirmou.