João Daniel visita áreas de reforma agrária e desabrigados pela chuva

19/07/19 - 17:00:37

O deputado federal João Daniel esteve, na tarde desta quinta-feira, dia 18, visitando áreas de reforma agrária localizadas na divisa entre os estados de Sergipe e Bahia. Ele visitou o Acampamento 3 de Outubro, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), na Fazenda Campo Alegre, em Lagoa da Bezerra, onde vivem 21 famílias, e, também, o Assentamento Nossa Senhora Aparecida 1, na Fazenda Santo Antônio, com 23 famílias.

Elas relataram ao parlamentar a preocupação com a paralisação total do Incra, tanto em nível nacional quanto em Sergipe, em termos de regularização e de créditos. “Elas estão oficialmente assentadas, as áreas já foram indenizadas e as famílias se encontram lá há mais de dois anos totalmente sem nenhum encaminhamento legal e de crédito. Apesar de toda essa situação, elas estão produzindo e trabalhando”, disse o deputado. João Daniel também foi a outras comunidades na região, onde pode ver a situação de outras famílias com relação às barragens e às chuvas que caíram naquela região desde a última semana.

São Cristóvão

A convite do agente comunitário de saúde André França, o deputado João Daniel também visitou famílias da região do Grande Rosa Elze, em São Cristóvão, que ficaram desabrigadas por conta das fortes chuvas e estão no abrigo cedido pela Igreja, e a prefeitura vem dando assistência. O parlamentar visitou ainda a comunidade do conjunto Maria do Carmo.

Segundo ele, são mais de 140 famílias que vivem em condições muito precárias. “Esta é uma ocupação antiga que exige dos governos municipal, estadual e federal uma política urgente de habitação, saneamento e melhores condições de vida”, avaliou o parlamentar. Joao Daniel disse que ao percorrer a região pode constatar que essa é uma necessidade urgente. “Nossa solidariedade às famílias que lá vivem neste momento e contem com o nosso apoio”, completou.

Foto assessoria

Por Edjane Oliveira